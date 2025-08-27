Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh

Thanh Hóa là tỉnh có nhiều vị thuốc quý hiếm, nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú, đa dạng, là nguồn dược liệu biển vô cùng quý giá. Phát huy lợi thế, việc kết hợp y học hiện đại (YHHĐ) và y học cổ truyền (YHCT) trong điều trị bệnh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống khám, chữa bệnh (KCB), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

Tại các trạm y tế có vườn thuốc nam mẫu bảo tồn các giống cây thuốc, hướng dẫn người dân dùng cây thuốc nam trong phòng và điều trị bệnh.

Hiện nay, hệ thống KCB bằng YHCT trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả về chất lượng và quy mô, với 8 bệnh viện tuyến tỉnh, 25 bệnh viện tuyến huyện cũ, 547 trạm y tế xã, phường; khối tư nhân có 1 bệnh viện, 548 cơ sở KCB bằng YHCT, 4.195 cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm đông y, góp phần nâng cao năng lực KCB bằng đông y trên địa bàn tỉnh. Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa được quan tâm củng cố và phát triển, hệ thống tổ chức hội được mở rộng đến cấp xã, với tổng số 2.885 hội viên; nhiều địa phương có tổ chức hội đông y, phòng chẩn trị đông y - là nơi hành nghề chuyên môn KCB, đồng thời là nơi ứng dụng, kế thừa phát triển các lĩnh vực của YHCT. Hằng năm, ngành y tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, bảo đảm hoạt động KCB bằng đông y và hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc đông dược trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Là tuyến cao nhất trong lĩnh vực y dược cổ truyền (YDCT) của tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ KCB đa khoa bằng YDCT, ứng dụng thừa kế các bài thuốc hay, môn thuốc quý, kết hợp YHCT với YHHĐ trong điều trị bệnh nhân, chỉ đạo tuyến dưới về YHCT, đào tạo bồi dưỡng về YHCT cho tuyến y tế cơ sở, từng bước xã hội hóa YHCT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cộng đồng, Bệnh viện YDCT tỉnh Thanh Hóa đã và đang từng bước hiện đại hóa trên cơ sở giữ vững bản sắc của YHCT, kết hợp tinh hoa của hai nền YHCT và YHHĐ. Bệnh viện đã được công nhận đủ điều kiện chế biến, bào chế thuốc cổ truyền theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT, quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở KCB bằng YHCT. Hiện nay, bệnh viện có dây chuyền bào chế thuốc khép kíp với máy rửa thuốc, phòng sấy thuốc, hệ thống sao thuốc cũng như dàn sắc tự động hiện đại đảm bảo vệ sinh; có 5 chế phẩm YHCT lưu hành nội bộ đã được phê duyệt (cao lỏng Bát trân, cao lỏng Dưỡng tâm an thần, cao lỏng Neurutis, hoàn độc hoạt Tang ký sinh, hoàn hắc Quy tì), đã mang lại hiệu quả cao và tiện dụng cho quá trình khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện YDCT tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Xác định phát triển chuyên môn, kỹ thuật với định hướng kết hợp YHCT và YHHĐ là “xương sống” để phát triển đơn vị, bệnh viện đã ứng dụng và triển khai đa dạng các kỹ thuật trong điều trị, kết hợp giữa YHCT với YHHĐ để điều trị hiệu quả nhiều bệnh khó, bệnh mãn tính như tán sỏi ngoài cơ thể; phương pháp khâu treo triệt mạch trong phẫu thuật cắt trĩ, dò hậu môn, các bệnh lý hậu môn trực tràng; các thủ thuật phục hồi chức năng... Bên cạnh việc sử dụng thuốc đông dược, các chế phẩm YHCT, bệnh viện cũng triển khai các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh và sử dụng các trang thiết bị trong điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới cung ứng dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.

Cùng với Bệnh viện YDCT tỉnh Thanh Hóa, các khoa y học cổ truyền của các bệnh viện tuyến cơ sở được bố trí tăng giường bệnh, tại các trạm y tế có vườn thuốc nam mẫu để bảo tồn các giống cây thuốc, đồng thời hướng dẫn người dân dùng cây thuốc nam trong phòng và điều trị bệnh...

Xác định nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng KCB YHCT, Sở Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về YHCT đáp ứng yêu cầu phát triển YDCT và kết hợp YDCT với y dược hiện đại (YDHĐ). Trong giai đoạn 2019-2024, nhân lực YHCT toàn tỉnh đã được nâng cao về cả chất lượng và số lượng, có 1 tiến sĩ YHCT, 11 bác sĩ chuyên khoa II YHCT, 25 thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I YHCT; 11 bác sĩ YHCT; đang đào tạo 5 bác sĩ chuyên khoa II YHCT, 21 thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I YHCT.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, ưu điểm nổi bật của YHCT là vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt vào chẩn trị. Hiện nay, trong xu hướng kết hợp YHCT - YHHĐ, các bác sĩ có thể phối hợp sử dụng thuốc và các biện pháp không dùng thuốc để nâng cao hiệu quả trong chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi sức khỏe cũng như khi điều trị các bệnh lý. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong Quyết định số 1893/QĐ-TTg về việc phát triển YDCT, kết hợp YDCT với YDHĐ đến năm 2030. Phát triển toàn diện YDCT, tăng cường kết hợp YDCT với YDHĐ nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, phấn đấu đến năm 2030 phát triển toàn diện YDCT, tăng cường năng lực KCB về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở KCB YDCT. Đến năm 2030, có 95% bệnh viện đa khoa và viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có khoa YDCT; 100% trạm y tế xã, phường và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng YDCT trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức KCB YDCT; tăng tỷ lệ KCB YDCT, kết hợp KCB YDCT với YDHĐ ở tất cả các tuyến...

