Kênh đào Panama: Tòa tối cao ra phán quyết có lợi cho Mỹ

Tòa án Tối cao Panama cuối ngày 30/1 đã ra phán quyết các hợp đồng cho thuê cảng ở hai đầu kênh đào Panama do một công ty con của CK Hutchison có trụ sở tại Hồng Kông nắm giữ là vi hiến.

Một tàu chở hàng đi ngang qua cảng Balboa thuộc kênh đào Panama, do CK Hutchison Holdings quản lý. Ảnh: AP.

Quyết định này là một thắng lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tìm cách kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh khi Nhà Trắng chuyển hướng sang "Học thuyết Donroe” nhằm duy trì vị thế của Mỹ ở Tây bán cầu, bao gồm cả Mỹ Latinh, khu vực mà Mỹ từ lâu đã coi là cửa ngõ của mình.

Kể từ khi trở lại nắm quyền cách đây một năm, ông Trump đã khẳng định kênh đào Panama đã rơi vào tay Trung Quốc, một tuyên bố bị cả Bắc Kinh và Panama bác bỏ .

Vào tháng 7/2024, Tổng Kiểm toán Panama Anel Flores đã đệ trình hai vụ kiện nhằm hủy bỏ việc gia hạn 25 năm được cấp năm 2021 cho công ty CK Hutchison để vận hành các cảng Balboa và Cristóbal. Ông viện dẫn những cáo buộc về sai phạm và cho rằng các nhượng quyền này gây tổn hại đến lợi ích quốc gia.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Panama càng làm phức tạp thêm nỗ lực của CK Hutchison trong việc hoàn tất thương vụ bán phần lớn cổ phần của mình tại hơn 40 cảng trên toàn thế giới, với tổng giá trị khoảng 22,8 tỷ đô la .

Tháng 3 năm ngoái, công ty đã đạt được thỏa thuận bán cổ phần các cơ sở này cho một tập đoàn do Mỹ dẫn đầu, trong đó có gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock. Thỏa thuận này đã gây ra phản ứng dữ dội từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, vốn gọi đó là sự phản bội lợi ích quốc gia.

Diễn biến mới nhất diễn ra sau khi Panama tuyên bố sẽ chấm dứt tham gia vào chương trình cơ sở hạ tầng toàn cầu trị giá nghìn tỷ đô la của Trung Quốc, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, trước khi các thỏa thuận dự kiến ​​hết hạn vào năm 2027 và 2028.

Theo Newsweek