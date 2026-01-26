Israel đồng ý mở lại cửa khẩu Rafah trong những điều kiện cụ thể

Ngày 25/1, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo cho biết trong khuôn khổ “kế hoạch 20 điểm” do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, phía Israel đã đồng ý “mở lại ở mức độ hạn chế” cửa khẩu Rafah, nằm ở phía nam Dải Gaza, trong những điều kiện nhất định.

Các binh sĩ Ai Cập đứng gác gần cửa khẩu Rafah tại biên giới Ai Cập - Gaza, ở Rafah, Ai Cập, ngày 4 tháng 7 năm 2024. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết khi đó, cửa khẩu Rafah chỉ cho phép người qua lại và toàn bộ phải chịu sự kiểm tra đầy đủ của phía Israel.

Tuyên bố cũng nhắc tới các điều kiện được nêu trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một tại Gaza liên quan đến việc mở lại cửa khẩu Rafah, bao gồm việc toàn bộ những người bị giam giữ còn sống phía Israel được trả tự do, cũng như việc Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) tiến hành tìm kiếm toàn diện và bàn giao toàn bộ thi thể những người bị giam giữ.

Người dân Palestine đi bộ trên một con phố giữa những tòa nhà bị phá hủy ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza, ngày 25 tháng 1 năm 2026. Kể từ ngày 10/10/2025, một thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Mỹ bảo trợ ở Gaza đã phần nào chấm dứt giao tranh giữa lực lượng Israel và Hamas, nhưng cả hai bên đều thường xuyên cáo buộc vi phạm. Ảnh: AFP.

Theo tuyên bố, quân đội Israel đang tiến hành các chiến dịch chuyên biệt tại Gaza, tận dụng tối đa nguồn tin tình báo mà phía Israel nắm giữ, với mục tiêu tìm kiếm và đưa về thi thể cuối cùng của người bị giam giữ. Sau khi chiến dịch này hoàn tất, Israel sẽ mở cửa khẩu Rafah.

Cửa khẩu Rafah nằm ở khu vực phía nam Dải Gaza, giáp với Ai Cập, về cơ bản đã trong tình trạng đóng cửa kể từ tháng 5-2024, khi quân đội Israel kiểm soát phía Palestine của cửa khẩu. Trước đó, đây là tuyến ra vào đối ngoại quan trọng nhất của người dân Gaza, đồng thời là cửa ngõ chủ yếu để viện trợ nhân đạo quốc tế vào Dải Gaza.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một tại Gaza có hiệu lực vào ngày 10-10 năm ngoái, phía Israel đã trì hoãn việc mở lại cửa khẩu Rafah vô thời hạn. Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas đã bàn giao cho phía Israel 20 con tin bị giam giữ còn sống và 27 thi thể, song tiến trình tìm kiếm thi thể cuối cùng vẫn diễn ra chậm. Ngày 25/1, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo quân đội nước này đang tiến hành tìm kiếm thi thể cuối cùng tại khu vực phía bắc Dải Gaza.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.