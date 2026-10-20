Iran và Nga tăng cường hợp tác, phản đối áp đặt bằng vũ lực

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không chấp nhận việc bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực và sức ép để áp đặt ý chí lên các nước khác.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang ở thăm Tehran, trong bối cảnh Iran và Nga nhấn mạnh sự phối hợp ngoại giao cũng như tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Pezeshkian đề cập đến các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng những cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo, chỉ huy quân sự, nhà khoa học hạt nhân, sinh viên và cơ sở hạ tầng của nước này làm dấy lên những quan ngại về vấn đề pháp lý và đạo đức, nhất là trong bối cảnh Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán với Washington.

Tổng thống Pezeshkian cũng khẳng định Iran không có bất đồng mang tính căn bản với các quốc gia khác trong khu vực Tây Á, đồng thời sẵn sàng giải quyết những vấn đề và thách thức hiện nay thông qua đối thoại.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự tương đồng trong quan điểm giữa Nga và Iran về các vấn đề quốc tế, đồng thời cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại ngoại giao và phát huy các tiềm lực hiện có nhằm củng cố hòa bình và an ninh.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong chuyến thăm Tehran, Ngoại trưởng Lavrov còn hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Abbas Araghchi và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Hai bên khẳng định quan tâm đến việc tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, gồm Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Hai nước đánh giá tích cực đà đối thoại chính trị và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, nghị viện cũng như cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thảo luận khả năng mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư, trong đó có việc triển khai các dự án chung về giao thông, logistics và năng lượng.

Ngọc Liên