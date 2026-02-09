Iran nhấn mạnh quyền làm giàu uranium, sẵn sàng thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin

Iran khẳng định việc được công nhận quyền làm giàu uranium là yếu tố then chốt để các cuộc thảo luận hạt nhân với Mỹ đạt kết quả, đồng thời cho biết sẵn sàng tham gia các bước đi xây dựng lòng tin nhằm bảo đảm mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh Tehran không chấp nhận yêu cầu “không làm giàu uranium”. Theo ông Araqchi, các cuộc thảo luận cần tập trung vào khuôn khổ cho phép hoạt động làm giàu diễn ra trong lãnh thổ Iran, song song với các cơ chế bảo đảm và giám sát nhằm khẳng định hoạt động này chỉ phục vụ mục đích dân sự. Ngoại trưởng Araqchi cho rằng lập trường của Iran không chỉ mang tính kỹ thuật hay kinh tế mà còn liên quan tới vấn đề chủ quyền và quyền lợi quốc gia. Ông cũng khẳng định chương trình tên lửa của Iran không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc trao đổi hiện nay.

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi cho biết nước này đã hoàn tất việc nâng cấp toàn diện năng lực kỹ thuật của kho tên lửa đạn đạo, đồng thời cho biết Iran đã chính thức điều chỉnh học thuyết quân sự từ phòng thủ sang hướng chủ động, mang tính tấn công hơn. Thiếu tướng Mousavi khẳng định việc hiện đại hóa tên lửa đạn đạo trên “tất cả các phương diện kỹ thuật” đã giúp Iran củng cố đáng kể năng lực răn đe chiến lược.

Mỹ đưa ra các điều kiện để cải thiện quan hệ với Iran. Ảnh: Kurdistan24

Trước đó, các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại Oman. Theo một nguồn tin ngoại giao khu vực được Iran thông báo về nội dung trao đổi, Tehran để ngỏ khả năng thảo luận về mức độ và độ tinh khiết của uranium được làm giàu, cũng như các sắp xếp kỹ thuật khác. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là Iran phải được tiếp tục làm giàu uranium trong nước, đồng thời nhận được nới lỏng trừng phạt và các bước hạ nhiệt về an ninh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày nhận định các cuộc tiếp xúc với Mỹ là “một bước tiến”, đồng thời nhấn mạnh Tehran mong muốn các quyền của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được tôn trọng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định tình hình Trung Đông hiện nay “nguy hiểm như một bãi mìn”, chỉ cần một sự leo thang giữa Mỹ và Iran cũng có thể gây phản ứng dây chuyền. Moscow tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nếu các bên tìm được con đường ngoại giao, đồng thời tái khẳng định đề xuất hỗ trợ xử lý uranium làm giàu của Iran nhằm giảm căng thẳng hạt nhân.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Tehran Times