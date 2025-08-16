Iran: Kênh đào ngầm 2.500 năm tuổi vẫn chảy giữa hạn hán khốc liệt

Dù phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài, kênh đào Qasabeh - hệ thống dẫn nước ngầm cổ đại tại thành phố Gonabad, tỉnh Khorasan Razavi của Iran - vẫn duy trì được dòng chảy ổn định nhờ nguồn nước ngầm sâu.

Hệ thống dẫn nước ngầm cổ đại tại thành phố Gonabad của Iran (Nguồn: Tehran Times)

Trao đổi với hãng tin ISNA, ông Hamdireza Mahmoudi, Giám đốc Di sản Thế giới kênh đào Qasabeh, cho biết kênh đào Qasabeh có lịch sử hơn 2.500 năm và đạt độ sâu hơn 330m tính từ điểm bắt đầu.

Nhờ công tác nạo vét diễn ra trong những năm gần đây, lưu lượng nước đã tăng từ 130 lít/giây lên 151 lít/giây.

Ông nhấn mạnh đây là một trong những công trình thủy lợi cổ đại kỳ diệu nhất thế giới, minh chứng cho trí tuệ và kỹ thuật xây dựng truyền thống của người Iran, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho cả khu vực thành thị lẫn nông thôn trong vùng sa mạc khô hạn.

Kênh đào Qasabeh được xem là công trình dẫn đầu trong hồ sơ đăng ký Di sản Thế giới các kênh đào Iran tại UNESCO. Quá trình này được bắt đầu từ năm 2014, trong đó bao gồm việc xây dựng hai lối vào chính cho hệ thống kênh.

Các lối này ban đầu được Sở Nông nghiệp tạo ra từ thập niên 1990 để phục vụ nạo vét bằng máy móc.

Đến năm 2014-2015, những đường dốc này được cải tạo thành cầu thang nhằm phục vụ cho việc tham quan và thẩm định của đại diện UNESCO. Đây cũng là hoạt động xây dựng đầu tiên của ban quản lý di sản.

Ông Mahmoudi cho biết thêm sau đó, đoạn đường dài 400m nối giữa hai lối vào ở tầng hầm đã được gia cố và phục hồi để phục vụ khách tham quan. Khu vực này trước đây đã bị bỏ hoang. Đồng thời, các biển chỉ dẫn giao thông đến Gonabad cũng được lắp đặt, nhà vệ sinh công cộng được xây dựng tại khu di sản, bãi đỗ xe tạm thời và hệ thống điện cũng được triển khai.

Di sản này có diện tích khoảng 310km2, trong đó quy hoạch phục vụ du lịch chiếm khoảng 200ha.

Kênh đào Qasabeh gồm hai nhánh chính với tổng chiều dài 33km. Hiện tại, các dịch vụ du lịch được tập trung triển khai trong khu vực 200ha đã được quy hoạch.

Hiện tại, thành phố Gonabad còn khoảng 20 kênh đào vẫn duy trì được dòng nước. Đáng chú ý, từ thập niên 1960, việc khoan giếng mới trong khu vực kênh đào Qasabeh đã bị cấm hoàn toàn, đây là một yếu tố then chốt giúp bảo vệ hệ thống dẫn nước quý giá này khỏi nguy cơ cạn kiệt./.

Theo TTXVN