iPhone Duo nâng tầm chụp ảnh với Duo Preview và Smart Take

Ra mắt ngày 10/9/2026, iPhone Duo đánh dấu bước đi đầu tiên của Apple vào thị trường điện thoại màn hình gập. Bên cạnh thiết kế hai màn hình, thiết bị còn có Duo Preview và Smart Take, hai tính năng hỗ trợ chụp ảnh linh hoạt hơn. Trong khi Duo Preview cho phép chủ thể theo dõi khung hình trên màn hình ngoài, Smart Take sử dụng AI để tự động chụp khi nhận diện mọi người đã sẵn sàng.

Duo Preview giúp chủ thể làm chủ khung hình

Duo Preview tận dụng màn hình ngoài 5,4 inch của iPhone Duo gập để hiển thị hình ảnh xem trước khi sử dụng camera sau. Nhờ đó, người được chụp có thể quan sát vị trí của mình trong khung hình và điều chỉnh tư thế, biểu cảm hoặc khoảng cách trước khi chụp.

Để bật Duo Preview, người dùng mở iPhone Duo, truy cập Camera, chọn Tùy chọn màn hình ngoài trên màn hình trong rồi bật Duo Preview. Sau khi kích hoạt, màn hình ngoài sẽ hiển thị hình ảnh phản chiếu để chủ thể theo dõi.

Theo thông tin được cung cấp, màn hình ngoài chỉ hiển thị bản xem trước, không có nút điều khiển camera. Người cầm máy vẫn chịu trách nhiệm căn chỉnh bố cục, chụp ảnh hoặc quay video, còn người được chụp có thể chủ động điều chỉnh dáng ngay trong quá trình chuẩn bị.

Tính năng này hữu ích khi chụp chân dung, ảnh đôi hoặc ảnh du lịch. Thay vì phải chụp thử nhiều lần để kiểm tra vị trí, chủ thể có thể quan sát màn hình ngoài và điều chỉnh trực tiếp.

Ngoài Duo Preview, iPhone gập còn hỗ trợ chụp selfie bằng camera sau 48MP thông qua màn hình ngoài. Hai tính năng phục vụ những nhu cầu khác nhau: Duo Preview giúp người được chụp theo dõi khung hình do người khác điều khiển, trong khi chế độ selfie hỗ trợ người dùng tự căn chỉnh khi chụp chính mình.

Smart Take tự động chụp khi nhận diện chủ thể sẵn sàng

Nếu Duo Preview hỗ trợ căn chỉnh khung hình, Smart Take (Chụp thông minh) tập trung vào việc tự động ghi lại khoảnh khắc. Tính năng sử dụng AI xử lý trực tiếp trên chip A20 Pro để nhận diện khi mọi người đã vào vị trí và sẵn sàng tạo dáng.

Để sử dụng Smart Take, người dùng mở Camera, đặt iPhone Duo trên bề mặt vững chắc rồi chọn Smart Take khi tùy chọn xuất hiện. Sau đó, chỉ cần bước vào khung hình và tạo dáng. Thiết bị sẽ tự động chụp khi nhận diện thời điểm phù hợp, đồng thời nháy đèn flash để báo hiệu.

Theo thông tin đầu vào, mỗi lượt Smart Take có thể ghi lại tối đa 20 ảnh trong vài phút. Người dùng cũng có thể chủ động dừng lượt chụp hoặc bắt đầu lượt mới tùy nhu cầu.

Cách hoạt động này giúp giảm thao tác bấm nút chụp, đặc biệt khi người dùng chụp ảnh một mình hoặc cần có mặt trong ảnh nhóm.

Smart Take hỗ trợ chụp ảnh nhóm rảnh tay

Khi chụp ảnh gia đình hoặc nhóm bạn, Smart Take cho phép mọi người cùng vào vị trí mà không cần cử một người đứng ngoài bấm máy. iPhone Duo sẽ tự chụp khi nhận diện thời điểm phù hợp, đồng thời ghi lại nhiều khung hình để người dùng lựa chọn sau đó.

Thiết kế gập cũng có thể giúp thiết bị tự đứng ở một số góc phù hợp, giảm nhu cầu sử dụng chân máy khi có bề mặt đặt ổn định. Tuy nhiên, khả năng giữ máy còn phụ thuộc vào góc gập và vị trí đặt thiết bị.

Duo Preview và Smart Take khác gì khi chụp ảnh?

Hai tính năng có cách hoạt động khác nhau nhưng cùng hướng đến việc đơn giản hóa quá trình chụp ảnh. Duo Preview phù hợp khi cần theo dõi bố cục và điều chỉnh tư thế trước khi chụp. Trong khi đó, Smart Take hướng đến tình huống cần chụp rảnh tay, chẳng hạn ảnh nhóm hoặc ảnh cá nhân khi không có người hỗ trợ bấm máy.

Với người đang cân nhắc giữa iPhone Duo và iPhone 18 Pro, nhu cầu sử dụng là yếu tố đáng chú ý. iPhone Duo tập trung vào trải nghiệm màn hình gập cùng các tính năng chụp ảnh rảnh tay được đề cập ở trên. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ sự khác biệt giữa hai thiết bị, cần có thêm thông tin so sánh về camera, phần mềm và các tính năng chụp ảnh tương ứng. Tham khảo iPhone 18 Pro tại https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-18-pro để tìm hiểu thêm về sản phẩm.

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