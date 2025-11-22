Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

VH
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - VNeTraffic là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại và hiệu quả giữa công dân và lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT). Ứng dụng không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, mà còn giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, đăng ký, đăng nhập ứng dụng VneTraffic.

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

VNeTraffic là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại và hiệu quả giữa công dân và lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT). Ứng dụng không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, mà còn giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, đăng ký, đăng nhập ứng dụng VneTraffic.

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

VH

[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic

Từ khóa:

#Ứng dụng #bảo đảm trật tự an toàn giao thông #Cảnh sát giao thông #Vi phạm giao thông #Infographics #hướng dẫn #VNeTraffic

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh