[Infographics] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam – VneTraffic
VNeTraffic là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại và hiệu quả giữa công dân và lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT). Ứng dụng không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, mà còn giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, đăng ký, đăng nhập ứng dụng VneTraffic.
VH
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu