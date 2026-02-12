Hướng tới trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ xanh, hiện đại

Sau gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn đang bước vào thời điểm “bản lề” của một chu kỳ phát triển mới, với yêu cầu chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp nặng thuần túy sang không gian phát triển tích hợp đô thị - công nghiệp - dịch vụ hiện đại, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong giai đoạn mới.

Kỹ sư làm việc tại công trường Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đến nay, KKT Nghi Sơn đã hình thành được “xương sống” công nghiệp với các tổ hợp sản xuất quy mô lớn trong các lĩnh vực lọc hóa dầu, năng lượng, xi măng, luyện cán thép... Các dự án nền tảng này không chỉ tạo nguồn thu ngân sách quan trọng cho tỉnh, mà còn đặt nền móng cho chuỗi giá trị công nghiệp - dịch vụ liên quan, từng bước khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của KKT.

Điển hình như, cùng với đóng góp 23.000 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh năm 2025, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vừa ghi dấu mốc kỹ thuật quan trọng khi tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn truyền thống từ Cô-oét kể từ khi vận hành thương mại. Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), cho biết: "Việc xử lý thành công nguồn dầu mới khẳng định năng lực kỹ thuật, khả năng thích ứng và mức độ sẵn sàng của nhà máy trong tiếp nhận nguyên liệu thay thế; đồng thời là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, góp phần duy trì vận hành ổn định ở mức khoảng 120% công suất thiết kế và nâng cao năng lực ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Năm 2026, NSRP dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu cho thị trường nội địa, tiếp tục mở rộng các nguồn dầu thô thay thế phù hợp bên cạnh nguồn cung dài hạn từ Cô-oét nhằm gia tăng tính linh hoạt trong vận hành".

Cùng với các trụ cột công nghiệp, hệ thống cảng biển Nghi Sơn từng bước phát huy vai trò cửa ngõ logistics của khu vực Bắc Trung bộ, kết nối hàng hóa từ nội địa ra thị trường khu vực và quốc tế. Giai đoạn 2021-2025, đầu tư kết cấu hạ tầng tại KKT Nghi Sơn cũng được triển khai theo hướng “bắc khung” cho phát triển. Nhiều tuyến giao thông trục chính nội khu được đầu tư. Các khu công nghiệp mới được triển khai hạ tầng đồng bộ. Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông, chiếu sáng, thoát nước được tăng cường, từng bước cải thiện năng lực tiếp nhận dự án.

Theo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, năm 2025 hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó KKT Nghi Sơn giữ vai trò động lực chủ yếu. Giá trị sản xuất tại KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp đạt hơn 265.430 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 26.845 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động địa chính trị.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào bức tranh tổng thể, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Nghi Sơn. Một số hạ tầng chiến lược còn thiếu đồng bộ; tiến độ giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án hạ tầng còn chậm; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp công nghệ cao; cải cách thủ tục hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa tạo được “bước nhảy” về chất. Cùng với đó, công nghiệp nặng phát triển nhanh, song dịch vụ logistics, hạ tầng đô thị - xã hội và các không gian sống, dịch vụ cho người lao động chưa theo kịp, làm suy giảm sức hấp dẫn dài hạn của KKT đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Đại diện Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cho biết: Thay vì “trải thảm đỏ” đại trà, tới đây ban sẽ tham mưu cho tỉnh lựa chọn dự án cần dựa trên tiêu chí chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo hiện đại, logistics, dịch vụ giá trị gia tăng và đô thị thông minh cần được ưu tiên; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả. Xu hướng tăng trưởng xanh đang định hình tiêu chuẩn mới của dòng vốn FDI, vì vậy thu hút các dự án công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp không chỉ là yêu cầu môi trường, mà còn là điều kiện để Nghi Sơn duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Song song với thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển hạ tầng chiến lược phải “đi trước một bước” để mở không gian tăng trưởng mới. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistics; các tuyến giao thông huyết mạch kết nối KKT với trung tâm kinh tế của tỉnh và các hành lang liên vùng; hạ tầng năng lượng, cấp nước, viễn thông bảo đảm tính ổn định và dư địa tiếp nhận các dự án quy mô lớn. Đặc biệt, phát triển công nghiệp cần gắn chặt với phát triển đô thị - dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người lao động. Nhà ở công nhân, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa - thể thao không chỉ mang tính chất "phụ trợ”, mà là điều kiện nền tảng để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều nhấn mạnh: “Mục tiêu đưa KKT Nghi Sơn trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ xanh, hiện đại không chỉ là khát vọng, mà là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển. Chúng tôi xác định quy hoạch phải đi trước một bước; hạ tầng chiến lược phải được ưu tiên đầu tư đồng bộ; thu hút đầu tư phải chọn lọc theo tiêu chí công nghệ cao, xanh và bền vững; cải cách hành chính phải thực chất, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo. Khi các “nút thắt” về hạ tầng, thủ tục, nguồn nhân lực được tháo gỡ, Nghi Sơn sẽ bước vào một pha phát triển mới - có chiều sâu hơn, bền vững hơn và có sức lan tỏa vùng rõ nét hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong những năm tới”.

Bài và ảnh: Minh Hằng