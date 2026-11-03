Huawei Watch Fit 5 Pro có Mini-Workout mới: Tập nhanh ngay trong thời gian rảnh

Huawei Watch Fit 5 Pro bổ sung Mini-Workout, tính năng hướng dẫn các bài vận động ngắn ngay trên cổ tay. Cách tiếp cận này giúp người dùng tận dụng thời gian nghỉ để giãn cơ, cải thiện vận động và duy trì thói quen tập luyện hằng ngày.

Mini-Workout mang đến cách tập luyện linh hoạt hơn

Mini-Workout cung cấp 30 động tác có hình ảnh chuyển động và hướng dẫn trực quan. Các bài tập tác động đến 10 vùng cơ thể như đầu, cổ, vai và thân người. Tính năng được Huawei triển khai thông qua bản cập nhật OTA.

Người dùng có thể theo dõi động tác ngay trên màn hình của Huawei Watch Fit 5 Pro. Hướng dẫn ngắn gọn giúp việc tập luyện dễ tiếp cận hơn. Bạn không cần mở điện thoại hoặc chuẩn bị không gian tập chuyên biệt.

Biến những khoảng nghỉ thành thời gian vận động

Mini-Workout phù hợp với người thường xuyên ngồi học hoặc làm việc tại bàn. Đồng hồ có thể gợi ý các động tác giãn cơ và xoay người trong thời gian nghỉ. Mỗi bài tập ngắn nên người dùng dễ duy trì mà không làm gián đoạn công việc.

Mặt đồng hồ Mini-Workout sử dụng nhân vật gấu trúc để minh họa động tác. Thiết kế vui nhộn giúp lời nhắc vận động trở nên gần gũi hơn. Người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn để hình thành thói quen rời khỏi ghế thường xuyên.

Hơn 100 chế độ hỗ trợ nhiều môn thể thao

Ngoài Mini-Workout, thiết bị còn cung cấp hơn 100 chế độ tập luyện. Danh sách bao gồm chạy bộ, đạp xe, yoga, rèn luyện thể lực và nhiều môn thể thao dưới nước. Các chỉ số được ghi lại để người dùng theo dõi tiến trình.

Chế độ đạp xe hiển thị độ dốc, công suất ảo và guồng chân ảo theo thời gian thực. Đồng hồ cũng tự nhận biết khi người dùng bắt đầu hoặc tạm dừng hành trình. Nhờ đó, dữ liệu tập luyện được ghi nhận liền mạch hơn.

Định vị Sunflower hỗ trợ hoạt động ngoài trời

Huawei Watch Fit 5 Pro sử dụng hệ thống định vị Sunflower với ăng-ten và thuật toán được tối ưu. Thiết bị hỗ trợ ghi lại lộ trình khi chạy bộ hoặc đạp xe ngoài trời. Người dùng có thể theo dõi khoảng cách, tốc độ, độ cao và độ dốc.

Chế độ chạy địa hình còn cung cấp thông tin về quãng đường và thời gian ước tính còn lại. Bản đồ có thể phóng to và đưa ra cảnh báo khi người dùng đi lệch hướng. Những dữ liệu này giúp việc kiểm soát nhịp độ thuận tiện hơn.

TruSense mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe

Hệ thống HUAWEI TruSense hỗ trợ theo dõi nhịp tim, SpO2, cảm xúc và chất lượng giấc ngủ. TruSleep 5.0 phân tích các giai đoạn ngủ sâu, ngủ nông và REM. Người dùng nhờ đó có thêm dữ liệu để điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

Đồng hồ còn hỗ trợ ghi điện tâm đồ ECG và phân tích rối loạn nhịp tim qua sóng mạch. Tuy nhiên, các kết quả chỉ mang tính tham khảo và không thay thế chẩn đoán y tế. Người dùng nên tham khảo chuyên gia khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Màn hình AMOLED sáng cùng vật liệu cao cấp

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 1,92 inch với tần số quét LTPO thích ứng từ 1 đến 60Hz. Độ sáng tối đa 3.000 nit giúp nội dung dễ quan sát ngoài trời. Viền mỏng cũng mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn.

Mặt kính sapphire 2.5D hỗ trợ tăng khả năng chống trầy xước trong quá trình sử dụng. Viền đồng hồ được làm từ hợp kim titanium chuẩn hàng không. Một số phiên bản còn sử dụng vỏ hợp kim nhôm để cân bằng độ bền và trọng lượng.

Pin tối đa 10 ngày và sạc không dây

Theo công bố của Huawei, đồng hồ có thể hoạt động tối đa 10 ngày với cường độ sử dụng thấp. Thời lượng đạt khoảng 7 ngày trong điều kiện sử dụng thường xuyên. Khi bật màn hình luôn hiển thị, con số này có thể giảm còn khoảng 4 ngày.

Thiết bị hỗ trợ sạc không dây và cần khoảng 60 phút để nạp đầy trong điều kiện thử nghiệm. Thời gian thực tế phụ thuộc cách sử dụng, môi trường và các tính năng được bật. Đồng hồ cũng tương thích với điện thoại Android và iPhone.

Mua đồng hồ Huawei chính hãng tại FPT Shop

Bạn có thể mua đồng hồ Huawei tại FPT Shop để lựa chọn mẫu phù hợp với nhu cầu tập luyện và theo dõi sức khỏe. Danh mục gồm nhiều thiết kế, kích thước và phân khúc. Thông tin ưu đãi được cập nhật theo từng thời điểm.

Khách hàng có thể đặt sản phẩm trực tuyến hoặc ghé cửa hàng FPT Shop gần nhất để trải nghiệm. Ngoài ra, tổng đài miễn phí 1800 6601 sẵn sàng hỗ trợ thông tin về phiên bản và phương thức thanh toán. Hãy kiểm tra điều kiện áp dụng trước khi đặt mua.