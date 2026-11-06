Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên

Chiều 6/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao Quyết định, Giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên: Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh; Lê Xuân Hảo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, sinh hoạt tại Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng.

Chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành của người đảng viên.

Đây không chỉ là dấu mốc về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn thể hiện sự kiên định về lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp của mỗi đảng viên trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến của đảng viên, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và Đảng bộ. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đại diện lãnh đạo Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, các đồng chí cũng tiếp tục là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và sự tận tụy cống hiến để cán bộ, đảng viên noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đại diện lãnh đạo Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Xuân Hảo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của người đảng viên; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lê Văn Hùng bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng.

Đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Văn Hùng bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng.

Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là động lực để mỗi đảng viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực đóng góp, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phan Nga