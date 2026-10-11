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Vân Du đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

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(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Vân Du xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vân Du đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Vân Du xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vân Du đưa việc học và làm theo Bác&nbsp;đi vào chiều sâu

Anh Quách Minh Phượng, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản xã Vân Du, chăm sóc đàn dê của gia đình.

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Vân Du đã ban hành các nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; duy trì giao ban với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đảng ủy xã chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện hằng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định rõ nội dung đột phá, những khâu yếu cần tập trung khắc phục. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên từng bước gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của Nhân dân, tạo động lực để đội ngũ cán bộ đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Du Lê Sỹ Nghiêm cho biết: “Việc học và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Nội dung học và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với nghị quyết và chương trình công tác của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị”.

Từ việc đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã có nhiều chuyển biến. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tác phong, lề lối làm việc từng bước được chuẩn hóa theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Một trong những kết quả rõ nét là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản, cấp và sử dụng chữ ký số; 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử. Cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 99,87%; 100% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã hoạt động ổn định, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Việc học và làm theo Bác cũng được cụ thể hóa trong công tác dân vận, huy động sức dân tham gia xây dựng quê hương. Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định, phát triển.

Trong XDNTM, nhiều phần việc thiết thực được triển khai, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Xã đã cứng hóa 370m đường giao thông; sửa chữa, nâng cấp 331 cột điện chiếu sáng, làm mới 5km đường điện; khơi thông 0,3km mương tiêu, phát quang 0,2km hành lang đường, chăm sóc, cắt tỉa 6,6km đường hoa, cây xanh và trồng mới 210 cây cau. Tổng kinh phí Nhân dân đóng góp cho các phần việc trên là hơn 800 triệu đồng cùng 280 ngày công.

Những kết quả trên cho thấy việc học và làm theo Bác ở Vân Du đang từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Đảng bộ xã Vân Du tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về việc “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Phan Nga

Từ khóa:

#Chủ tịch Hồ Chí Minh #Phong cách Hồ Chí Minh #Học và làm theo bác #XDNTM #Trách nhiệm #Trung tâm Phục vụ hành chính công #xã Vân Du #chất lượng phục vụ Nhân dân #HĐND #Tư tưởng

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