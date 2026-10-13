Hobi Việt Nam mở rộng lựa chọn vật liệu lát sàn với các dòng sàn nhựa

Cùng với sự phát triển của các giải pháp vật liệu hoàn thiện, sàn nhựa vân gỗ đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhà ở, văn phòng, cửa hàng và các công trình thương mại. Khả năng chống nước, trọng lượng nhẹ cùng sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng giúp vật liệu này đáp ứng nhiều yêu cầu về công năng và thẩm mỹ. Nắm bắt xu hướng này, Hobi Việt Nam phát triển các dòng sàn nhựa vân gỗ với nhiều lựa chọn về mẫu mã và cấu tạo, hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu lát sàn trong thực tế.

Tính thẩm mỹ đa dạng, phù hợp nhiều phong cách

Sàn nhựa giả gỗ được sản xuất mô phỏng theo màu sắc và đường vân của gỗ tự nhiên, mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng khi hoàn thiện mặt sàn. Từ các gam màu sáng, trung tính đến những tông nâu trầm, sản phẩm có thể kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau, đồng thời tạo cảm giác đồng bộ giữa mặt sàn và tổng thể không gian.

Bên cạnh kiểu lát thẳng truyền thống, thị trường sàn nhựa còn có các thiết kế xương cá và nhiều quy cách khác nhau, giúp tăng sự linh hoạt trong cách bố trí. Đây cũng là lợi thế của sàn nhựa khi người dùng muốn tạo điểm nhấn cho không gian mà vẫn duy trì sự đồng bộ giữa vật liệu lát sàn và nội thất.

Sàn nhựa vân gỗ mô phỏng đa dạng màu sắc và đường vân của gỗ tự nhiên

Khả năng chống nước, phù hợp với môi trường nóng ẩm

Khả năng chống nước là một trong những ưu điểm nổi bật của sàn nhựa so với nhiều vật liệu lát sàn. Với cấu tạo từ vật liệu nhựa, đặc biệt là dòng SPC có lõi nhựa kết hợp bột đá, sàn có khả năng hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm và nước trong quá trình sử dụng.

Đặc tính này giúp sàn nhựa phù hợp hơn với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, đồng thời thuận tiện trong quá trình vệ sinh và bảo dưỡng. Bề mặt sàn có khả năng chống ẩm tốt, thuận tiện cho việc lau chùi và vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên, để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm, nền trước khi thi công vẫn cần được xử lý đúng yêu cầu, chắc chắn và hạn chế tình trạng nước đọng kéo dài.

Sàn nhựa Hobi có khả năng chống nước, chống ẩm tốt

Độ bền cao, thuận tiện trong quá trình sử dụng

Cấu tạo nhiều lớp giúp sàn nhựa có độ ổn định tốt và bảo vệ bề mặt trong quá trình sử dụng. Tùy từng dòng sản phẩm, sàn có thể được thiết kế với cấu tạo và độ cứng khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng cụ thể.

Một số dòng sàn nhựa sử dụng hệ hèm khóa, cho phép các tấm sàn liên kết với nhau mà không cần dùng keo. Cách thi công này giúp quá trình lắp đặt thuận tiện hơn, đồng thời có thể tháo lắp khi cần sửa chữa hoặc thay đổi mặt bằng. Nhờ đó, sàn nhựa có thể đáp ứng nhiều nhu cầu từ công trình nhà ở đến văn phòng, cửa hàng và showroom.

Sàn nhựa SPC Hobi có độ bền cao, hèm khoá chắc chắn

Bên cạnh các dòng sàn nhựa lát sàn thông thường, sàn nhựa chịu lực được phát triển với phần lõi cứng hơn, giúp tăng khả năng chịu tải và phù hợp với những khu vực có tần suất sử dụng cao. Lớp chống mài mòn và lớp phủ bề mặt cũng góp phần hạn chế trầy xước, bảo vệ sàn trước các tác động thường gặp khi đi lại và sinh hoạt.

Sàn nhựa chịu lực được ứng dụng cao trong thi công gác lửng

Hobi Việt Nam phát triển đa dạng dòng sàn nhựa

Nắm bắt nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, Hobi Việt Nam phát triển và phân phối nhiều dòng sàn nhựa vân gỗ với lựa chọn phong phú về độ dày, màu sắc và cấu tạo. Các sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ nhà ở, căn hộ đến văn phòng, cửa hàng và showroom.

Về độ dày, sàn nhựa Hobi có nhiều quy cách phù hợp với từng mặt bằng và yêu cầu thi công. Mẫu mã cũng được đa dạng hóa với nhiều gam màu và kiểu vân gỗ, từ sáng đến tối, giúp dễ dàng kết hợp với các phong cách nội thất khác nhau. Một số dòng sàn nhựa Hobi còn được tích hợp xốp IXPE ở mặt đế; trong đó, dòng sàn dày 7mm sử dụng lớp IXPE màu cam đặc trưng.

Bên cạnh đó, một số dòng sàn nhựa SPC sử dụng lõi kết hợp nhựa và bột đá, cùng lớp film vân gỗ và lớp phủ bề mặt, giúp sàn có độ ổn định và khả năng chống nước tốt. Hệ hèm khóa giúp việc lắp đặt, tháo dỡ và thay thế sàn thuận tiện hơn.

Với gần 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện, Hobi Việt Nam từng bước xây dựng uy tín thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm và các hoạt động được ghi nhận. Doanh nghiệp đã đạt giải thưởng Sao vàng Thương hiệu Quốc gia, góp phần khẳng định vị thế và mức độ nhận diện của thương hiệu trên thị trường.

Hobi Việt Nam phát triển đa dạng dòng sàn nhựa giả gỗ

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sàn nhựa Hobi Việt Nam, thông số sản phẩm, mẫu mã hoặc tư vấn lựa chọn dòng sàn phù hợp có thể liên hệ trực tiếp với Hobi Việt Nam để được hỗ trợ và báo giá chi tiết.

Hobi Việt Nam – Sản xuất, nhập khẩu và phân phối sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa, tấm ốp tường trên toàn quốc Hotline: 0962 599 482 Email: info@hobivietnam.vn Website: https://hobivietnam.vn/

Quang Trung