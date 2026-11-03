Hàn Quốc hướng tới thỏa thuận toàn diện với Mỹ về di dời 5 căn cứ không quân

Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận với Mỹ vào cuối năm 2026 về nguyên tắc và thủ tục di dời 5 căn cứ không quân hoạt động chung, trong đó có căn cứ Gwangju, nhằm tạo điều kiện triển khai dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp bán dẫn quy mô lớn tại khu vực Tây Nam nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul đang tham vấn Washington về việc đưa kế hoạch di dời tạm thời các cơ sở quân sự của Mỹ tại Căn cứ Không quân Gwangju vào thỏa thuận toàn diện về di dời các căn cứ hoạt động chung (COB). Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Bin-na cho biết chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) để bảo đảm quá trình di dời không ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng khu công nghiệp quốc gia. Seoul cũng dự kiến sớm trình thỏa thuận lên Quốc hội để xin phê chuẩn, đồng thời thúc đẩy việc di dời các cơ sở của Mỹ và hoàn trả những khu đất được bàn giao cho quân đội Mỹ.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán từ năm 2021 về nguyên tắc, thủ tục di dời 5 căn cứ không quân hoạt động chung tại Daegu, Gwangju, Cheongju, Gimhae và Suwon. Sau khi đạt thỏa thuận sơ bộ vào tháng 10/2024, tiến trình đàm phán đình trệ do bất đồng về dự thảo của Mỹ hồi tháng 11/2025. Tuy nhiên, các cuộc tham vấn gần đây đã đạt tiến triển, hướng tới hoàn tất thỏa thuận vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch, sân bay quân sự Gwangju sẽ được chuyển đến huyện Muan lân cận, còn Sư đoàn Không quân Chiến đấu số 1 và các đơn vị huấn luyện bay sẽ được điều chuyển đến ba căn cứ khác. Seoul đặt mục tiêu hoàn tất việc di dời tạm thời trước giữa năm 2028, tạo mặt bằng xây dựng tổ hợp công nghiệp bán dẫn tại khu vực Honam.

Liên quan đến các hạng mục bảo trì, nâng cấp cơ sở của Mỹ đang triển khai tại căn cứ Gwangju, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên cũng đang thảo luận khả năng tạm dừng thi công nhằm tránh lãng phí ngân sách và không làm ảnh hưởng tiến độ dự án công nghiệp. Seoul khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Washington để sớm hoàn tất thỏa thuận và triển khai kế hoạch di dời.

Minh Phương