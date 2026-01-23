Hamas chấp thuận giải giáp, đổi lấy lối thoát chính trị

Theo hãng tin Sky News Arabia, phong trào Hamas được cho là đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ, theo đó tổ chức này sẽ từ bỏ vũ khí, các lãnh đạo được bảo đảm rời Dải Gaza an toàn, và Hamas chuyển sang hoạt động với tư cách một tổ chức chính trị.

Các tay súng Hamas giám sát hoạt động trao đổi con tin tại Deir al-Balah, Dải Gaza. Ảnh: RT.

Theo đó, Hamas đã bàn giao một phần vũ khí cùng bản đồ hệ thống đường hầm ngầm cho phía Mỹ thông qua một cơ chế chưa được công bố. Đổi lại, Washington được cho là đã đưa ra các bảo đảm nhằm duy trì sự hiện diện chính trị của Hamas tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo nguồn tin, một số nhân sự của Hamas có thể tiếp tục làm việc trong bộ máy quản lý mới, với điều kiện vượt qua quy trình kiểm tra an ninh chung giữa Mỹ và Israel. Các lãnh đạo Hamas cũng được phép rời Gaza, trong khi Mỹ cam kết Israel sẽ không nhắm tới họ khi ở nước ngoài trong tương lai.

Cho đến nay, cả Hamas lẫn Mỹ đều chưa xác nhận thông tin trên. Israel cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức, song nguồn tin cho biết, Tel Aviv tỏ ra thận trọng đối với một số nội dung thỏa thuận, đặc biệt là khả năng Hamas tiếp tục tham gia đời sống chính trị tại Gaza. Trong suốt thời gian xung đột tại khu vực, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vai trò của Hamas.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/1, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ra mắt “Hội đồng Hòa bình”, sáng kiến nhằm giám sát lệnh ngừng bắn trong xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời hướng tới vai trò lớn hơn trong giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ ký văn kiện sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ngày 22/1/2026. Ảnh: AP.

Ông Trump khẳng định đây là sáng kiến “vì thế giới”, nhấn mạnh hội đồng có thể mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài Dải Gaza nếu đạt được kết quả. Ông cho biết 59 quốc gia đã đồng ý tham gia, dù trên thực tế chỉ có đại diện của 19 nước cùng Mỹ xuất hiện tại sự kiện.

Sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” bắt nguồn từ kế hoạch ngừng bắn 20 điểm của ông Trump đối với Gaza và từng được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận tham gia, dù trước đó từng bày tỏ quan ngại về cơ cấu giám sát tại Gaza.

Thanh Giang

Nguồn: RT, Reuters.