Hai cán bộ Công an xã Nga Sơn hiến máu kịp thời hỗ trợ bệnh nhân

Sáng 21/8, hai cán bộ Công an xã Nga Sơn đã kịp thời hiến máu hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn.

Hai cán bộ công an xã Nga Sơn hiến máu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn.

Bệnh nhân M.V.T ở xã Ba Đình đang điều trị bệnh u ác tính ruột non, trong tình trạng thiếu máu cấp và cần 2 đơn vị máu. Trước nhu cầu cấp thiết của người bệnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực, Bí thư Chi đoàn Công an xã Nga Sơn và đồng chí Nguyễn Đình Sáu, cảnh sát khu vực Công an xã Nga Sơn đã trực tiếp tham gia hiến máu.

Việc làm kịp thời của hai cán bộ Công an xã Nga Sơn đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị, hỗ trợ người bệnh trong thời điểm cấp thiết. Đây cũng là hoạt động thiết thực trong triển khai Mô hình “Ngân hàng máu sống”, được Công an xã Nga Sơn và Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn ký kết ngày 19/6/2026.

Hành động hiến máu cứu người tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, thể hiện phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân khi cần thiết.

Xuân Bích (CTV)