Hà Trung lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Duy trì thư viện, xây dựng tủ sách ở thôn, tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích đọc trong trường học là những cách làm đang giúp xã Hà Trung giữ được nền nếp văn hóa đọc. Từ những không gian ấy, sách tiếp tục phát huy vai trò mở rộng tri thức, bồi dưỡng kỹ năng và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, học sinh.

Không gian thư viện xanh của Phân hiệu 2 - Hà Đông, Trường Tiểu học Hà Trung.

Có mặt tại Phân hiệu 2 - Hà Đông, Trường Tiểu học Hà Trung vào giờ ra chơi, dễ bắt gặp những nhóm học sinh tìm đến thư viện xanh, chọn cho mình một cuốn sách rồi ngồi đọc ngay trong khuôn viên trường. Giá sách, các vị trí đọc được bố trí trong không gian thoáng, trang trí bắt mắt, gần gũi với thiên nhiên. Không cần chờ đến một tiết học, các em có thể tìm đến sách ngay từ đầu giờ hoặc trong những phút giải lao. Dần dần, thư viện xanh trở thành một điểm đến quen thuộc, góp phần đưa việc đọc sách trở thành một thói quen gần gũi với học sinh. Em Hoàng Lê Hà My, lớp 5 cho biết: “không gian đọc mát, nhiều sách hay. Mỗi giờ ra chơi, em thường tranh thủ chọn một cuốn sách phù hợp với sở thích, đọc tại thư viện xanh hoặc mang về lớp".

Để hình thành thói quen đọc, Phân hiệu 2 - Hà Đông đưa hoạt động đọc sách vào nền nếp với mỗi lớp một tiết đọc/tuần, đồng thời gắn với tiêu chí đánh giá thi đua. Những tranh ảnh, thông tin giới thiệu sách được giới thiệu bằng hình ảnh trực quan bố trí tại hành lang, tường các phòng chức năng và thư viện xanh, giúp học sinh có thể tiếp cận sách từ nhiều không gian. Cùng với đó, phân hiệu duy trì Ngày hội đọc sách, các hoạt động giới thiệu sách gắn với “Rung chuông vàng”, tích cực tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Cuối mỗi năm học, nhà trường vận động học sinh góp sách, vừa bổ sung nguồn sách cho thư viện, vừa khuyến khích các em chia sẻ những cuốn sách đã đọc với bạn bè.

Cách làm trên được Trường Tiểu học Hà Trung triển khai tại khu trường chính và 2 phân hiệu sau sáp nhập, với hệ thống thư viện và không gian đọc được duy trì ở từng cơ sở. Thầy giáo Nguyễn Anh Văn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Trung cho biết: “Để sách thực sự đi vào đời sống học sinh, nhà trường kiên trì với ba phương châm: tạo môi trường để hình thành thói quen đọc; đổi mới cách giới thiệu sách nhằm khơi gợi hứng thú; tăng cường sự đồng hành của giáo viên và phụ huynh. Cùng với đó, giáo viên luôn là tấm gương, tích cực tham gia các phong trào. Nhờ đó, học sinh từng bước hình thành thói quen đọc sách, nhiều năm liên tục có học sinh đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc”.

Không chỉ được duy trì trong trường học, không gian đọc ở Hà Trung còn được mở rộng về các khu dân cư. 14/14 thôn trên địa bàn xã đều có tủ sách tại nhà văn hóa, tạo thêm địa chỉ đọc gần gũi, thuận tiện cho người dân. Tại thôn Vạn Vinh, sau sáp nhập, 3 điểm nhà văn hóa của thôn đều duy trì tủ sách. Riêng tại điểm nhà văn hóa chính có khoảng 700 cuốn, với nhiều thể loại như văn học, lịch sử, kinh tế, kiến thức đời sống, kỹ năng..., đáp ứng nhu cầu tìm đọc của nhiều lứa tuổi. Những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá, khi có thời gian, người dân có thể đến lựa chọn và đọc ngay tại nhà văn hóa.

Trưởng thôn Vạn Vinh, Hoàng Ngọc Minh chia sẻ: “Nhà văn hóa luôn được mở cửa để người dân đến đọc sách, nhất là vào mùa hè và những lúc có các hoạt động sinh hoạt, hội họp. Bên cạnh nguồn sách được bổ sung, người dân cũng đóng góp thêm sách để xây dựng tủ sách chung của thôn”.

Để phát triển văn hóa đọc tại địa phương, xã Hà Trung chú trọng duy trì hệ thống thư viện, tủ sách và các hoạt động khuyến khích đọc sách từ trường học đến khu dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của văn hóa đọc trong cộng đồng và cho mỗi người. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã duy trì hoạt động thư viện, phục vụ nhu cầu đọc, mượn sách của người dân; đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho các trường học, tủ sách ở thôn về bố trí, sắp xếp, giới thiệu và trưng bày sách, bổ sung và luân chuyển sách giữa các điểm đọc. Việc luân chuyển được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu của người dân, lựa chọn những đầu sách mới, hay, thiết thực và phù hợp với từng nhóm bạn đọc.

Chị Lê Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hà Trung, cho biết: “Thư viện xã tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng kho sách. Đồng thời, tăng cường luân chuyển sách đến các trường học và nhà văn hóa thôn, ưu tiên những đầu sách phù hợp với nhu cầu của người dân. Qua đó, góp phần duy trì và phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng”.

Bài và ảnh: Thùy Linh