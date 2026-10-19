Hà Nội FC thắng derby Thủ đô; Điều kiện để Cristiano Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha

Vòng 4 V.League 2026/27: Ninh Bình soán ngôi đầu sau màn rượt đuổi 7 bàn nghẹt thở, Hà Nội FC thắng derby Thủ đô; AFC đánh giá cao tiền vệ Nguyễn Quang Hải trước thềm VCK Asian Cup 2027; Vòng 7 Ngoại hạng Anh: Man Utd tiếp tục chuỗi trận bết bát, Arsenal thắng nhọc nhằn nhờ Madueke; ... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (19/10).

Vòng 4 V.League 2026/27: Ninh Bình soán ngôi đầu sau màn rượt đuổi 7 bàn nghẹt thở, Hà Nội FC thắng derby Thủ đô

Vòng 4 LPBank V.League 2026/27 chứng kiến những biến động lớn tại nhóm đầu bảng xếp hạng. Tâm điểm là màn so tài rực lửa giữa Ninh Bình và HAGL với bữa tiệc 7 bàn thắng cùng 2 tấm thẻ đỏ.

Ninh Bình giành chiến thắng kịch tính 4-3.

Dù phải chơi thiếu người từ hiệp một, Ninh Bình vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng kịch tính 4-3 nhờ pha lập công quyết định của Lê Phát ở phút 90, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm sau 4 vòng đấu.

Hà Nội FC thắng trận derby Thủ đô.

Trong khi đó, tại trận derby Thủ đô, Hà Nội FC đã xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Xuân Mạnh và Văn Tùng. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Harry Kewell nối dài chuỗi thắng mà còn chính thức chấm dứt mạch bất bại, đồng thời cướp đi ngôi đầu của đối thủ cùng thành phố.

Ở trận đấu còn lại, Bắc Ninh và Đồng Nai cầm chân nhau 0-0, giúp đội khách có điểm số đầu tiên tại mùa giải nhưng vẫn đứng cuối bảng.

AFC đánh giá cao tiền vệ Nguyễn Quang Hải trước thềm VCK Asian Cup 2027

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đánh giá Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại VCK Asian Cup 2027. Trang chủ AFC điểm lại những dấu ấn rực rỡ của tiền vệ này, từ màn trình diễn thăng hoa tại U23 châu Á 2018 ở Thường Châu đến bàn thắng quan trọng tại Asian Cup 2019.

AFC dự đoán Quang Hải sẽ tỏa sáng tại Asian Cup 2027. Ảnh: Tuấn Bảo

Bên cạnh lối chơi kỹ thuật và tinh tế, AFC còn ca ngợi ý chí kiên cường của Quang Hải khi vượt qua giai đoạn khó khăn, chấn thương sau thời gian xuất ngoại khoác áo Pau FC (Pháp) để lấy lại phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen với mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Vòng 7 Ngoại hạng Anh: Man Utd tiếp tục chuỗi trận bết bát, Arsenal thắng nhọc nhằn nhờ Madueke

Tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi bị Leeds United cầm hòa 1-1 trên sân khách.

MU giậm chân ở vị trí thứ 13 với 7 điểm sau 7 vòng đấu. Ảnh: AP

Dù Bryan Mbeumo đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước trong hiệp một, sự lỏng lẻo ở hàng thủ đã tạo điều kiện để Dominic Calvert-Lewin gỡ hòa ngay đầu hiệp hai.

Kết quả này kéo dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV Michael Carrick lên con số 6 trên mọi đấu trường, khiến họ tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 13 với 7 điểm sau 7 vòng đấu.

Noni Madueke tỏa sáng với cú sút trúng đích duy nhất cả trận, ghi bàn cho Arsenal.

Ở trận đấu cùng ngày, Arsenal phải trải qua chuyến làm khách đầy bế tắc trước Nottingham Forest. Kiểm soát bóng vượt trội nhưng Pháo thủ lại tỏ ra thiếu sắc bén trong các cơ hội dứt điểm.

Phải đến phút 80, cầu thủ vào sân thay người Noni Madueke mới tỏa sáng với cú sút trúng đích duy nhất cả trận, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp Arsenal tiếp tục bám sát Man City trong cuộc đua vô địch.

Điều kiện để Cristiano Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha: Phải tuân thủ quy tắc của HLV Jorge Jesus

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang thu hút sự chú ý lớn khi HLV Jorge Jesus sẵn sàng đón anh trở lại, với điều kiện CR7 phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chung và đạt thỏa thuận mới để tránh tái diễn xung đột.

C.Ronaldo phải tuân theo quy tắc của HLV Jesus nếu muốn trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca đang tích cực làm trung gian hòa giải nhằm duy trì sự đoàn kết nội bộ hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương Nations League.

Mặc dù vậy, siêu sao 41 tuổi vẫn có thể phải đối mặt với án kỷ luật đình chỉ thi đấu từ 6 tháng đến 1 năm từ hội đồng kỷ luật FPF. Tuy nhiên, mức án này có khả năng được giảm một nửa do anh đã chủ động thừa nhận sai lầm và lên tiếng xin lỗi.

HS