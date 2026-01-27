Giữ nhịp ổn định cho hoạt động thương mại trong giai đoạn cao điểm

Những giai đoạn cao điểm tiêu dùng, đặc biệt là thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán luôn được xem là “phép thử sức bền” của thị trường. Khi nhu cầu mua sắm tăng nhanh, dòng tiền lưu chuyển mạnh, áp lực cung - cầu dễ tạo ra những dao động về giá cả, nguồn hàng và tâm lý tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, tại Thanh Hóa, hệ thống bán lẻ hiện đại đang dần khẳng định vai trò không chỉ là kênh phân phối, mà còn trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường, góp phần giữ nhịp ổn định cho toàn bộ hoạt động thương mại trong cao điểm.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị GO! Thanh Hóa trong cao điểm tiêu dùng cuối năm.

Nếu như trước đây, thị trường cao điểm thường được hình dung bằng hình ảnh chợ truyền thống đông nghịt người, sức mua dồn dập và giá cả biến động theo từng ngày, thì vài năm trở lại đây, cấu trúc tiêu dùng tại Thanh Hóa đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Sự phát triển của các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi đã làm thay đổi thói quen mua sắm, đồng thời tạo ra một “trục neo” ổn định cho thị trường. Trong cao điểm, khi sức mua có thể tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với ngày thường, chính hệ thống bán lẻ hiện đại là nơi hấp thụ và phân bổ nhu cầu một cách có kiểm soát.

Điểm khác biệt căn bản của bán lẻ hiện đại nằm ở khả năng chủ động nguồn cung và quản trị thị trường bằng dữ liệu. Các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà còn xây dựng kế hoạch hàng hóa dựa trên phân tích hành vi tiêu dùng, chu kỳ mua sắm và xu hướng dịch chuyển nhu cầu. Trong cao điểm, việc chủ động tăng lượng hàng dự trữ, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống, giúp hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy nguồn cung - yếu tố thường gây ra “sóng giá” trên thị trường.

Tại Siêu thị GO! Thanh Hóa lượng khách mua sắm trong các tháng cuối năm thường tăng mạnh so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và quà biếu. Để đáp ứng nhu cầu này, siêu thị không chỉ tăng quy mô nhập hàng mà còn tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ưu tiên nhóm hàng thiết yếu, hàng sản xuất trong nước và hàng hóa có chu kỳ tiêu dùng ngắn.

Theo Giám đốc Siêu thị GO! Thanh Hóa Nguyễn Thị Dung, điểm mấu chốt trong cao điểm không phải là bán được bao nhiêu hàng, mà là bảo đảm thị trường vận hành ổn định. “Chúng tôi xác định cao điểm tiêu dùng là giai đoạn phải giữ nhịp thị trường. Khi nguồn hàng dồi dào, giá cả niêm yết rõ ràng và không biến động bất thường, tâm lý người mua sẽ ổn định hơn, từ đó tránh được tình trạng mua tích trữ hoặc chạy theo đám đông", bà Dung nói.

Không chỉ GO! Thanh Hóa, các hệ thống bán lẻ hiện đại khác trên địa bàn tỉnh cũng đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong việc điều tiết thị trường. Tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, việc xây dựng kế hoạch bán hàng cao điểm được triển khai sớm dựa trên phân tích dữ liệu tiêu dùng của các năm trước. Thay vì dồn lực vào một vài đợt khuyến mại ngắn hạn, siêu thị lựa chọn cách duy trì mặt bằng giá ổn định xuyên suốt cao điểm, kết hợp các chương trình ưu đãi theo nhóm sản phẩm. Cách làm này giúp phân tán sức mua theo thời gian, giảm áp lực tập trung vào những ngày cận tết - thời điểm thị trường dễ phát sinh biến động.

Một điểm đáng chú ý là bán lẻ hiện đại không chỉ tham gia “giữ giá”, mà còn tạo ra chuẩn mực minh bạch cho thị trường. Trong cao điểm, khi nhu cầu tăng nhanh, việc niêm yết giá rõ ràng, xuất hóa đơn đầy đủ và kiểm soát chất lượng hàng hóa trở thành yếu tố then chốt. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các kênh mua sắm bảo đảm quyền lợi, thay vì chấp nhận rủi ro ở những điểm bán nhỏ lẻ. Chính sự dịch chuyển này đã góp phần đưa dòng tiêu dùng tập trung về các hệ thống bán lẻ hiện đại, qua đó giúp thị trường vận hành trật tự hơn.

Ở góc độ kết nối cung - cầu, bán lẻ hiện đại còn đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất trong tỉnh với thị trường tiêu dùng cao điểm. Nhiều siêu thị trên địa bàn Thanh Hóa đã tăng tỷ trọng hàng Việt, hàng địa phương trong các tháng cuối năm, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm tiêu dùng. Việc đưa hàng hóa địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp, HTX tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian - yếu tố quan trọng để giữ ổn định giá cả trong cao điểm.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp bán lẻ, khi hệ thống phân phối vận hành thông suốt, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng cân bằng hơn. Thay vì những “cơn sốt” cục bộ, cao điểm tiêu dùng được trải đều, có dự báo và có khả năng kiểm soát.

Từ thực tiễn tại Thanh Hóa có thể thấy, bán lẻ hiện đại đang dịch chuyển từ vị trí “người bán” sang “người tổ chức thị trường”. Trong những giai đoạn cao điểm, khi mọi biến động đều có thể lan nhanh, sự chủ động về nguồn hàng, giá cả và phương thức phục vụ của các siêu thị, trung tâm thương mại đã góp phần giữ cho thị trường không rơi vào trạng thái quá nóng. Đây là nền tảng quan trọng để hoạt động thương mại phát triển bền vững, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Trong bức tranh chung của thị trường Thanh Hóa, bán lẻ hiện đại ngày càng thể hiện rõ vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt và ổn định thị trường ở những thời điểm nhạy cảm. Khi cao điểm tiêu dùng không còn là “mùa biến động”, mà trở thành giai đoạn được kiểm soát tốt về cung - cầu và giá cả, đó cũng là lúc thị trường bước sang một nấc phát triển mới - chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.

Bài và ảnh: Chi Phạm