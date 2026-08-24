Gieo tử tế từ những việc làm bình dị

Không bảng hiệu, không văn phòng, cũng chẳng có một nguồn kinh phí cố định, nhưng gần 10 năm qua, những thành viên của Hội yêu rác TH vẫn đều đặn cùng nhau làm những việc có ích cho cộng đồng. Từ việc “vá” một đoạn đường xuống cấp đến thu gom rác thải, trồng thêm cây xanh..., tất cả đã trở thành một hành trình gieo những điều tử tế từ những việc làm bình dị nhất.

Nhóm thiện nguyện “Hội yêu rác TH” đã “vá” nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn phường Hạc Thành, bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân.

Giữa trưa hè tháng 8, trên tuyến đường Thôi Hữu, phường Hạc Thành, không khí vẫn khá oi bức. Thế nhưng, hàng chục thành viên Hội yêu rác TH vẫn tất tả với công việc của mình. Đoạn đường đã xuống cấp, nhiều vị trí xuất hiện “ổ gà”, “ổ voi”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là vào những ngày mưa.

Có mặt tại đây, các thành viên trong nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc. Người chuyển vật liệu, xúc đất đá; người san lấp, đổ nhựa; người điều khiển máy dầm... Giữa tiếng máy móc, tiếng xẻng và những lời nhắc nhau công việc, những ổ gà dần được lấp đầy, phần mặt đường bong tróc được chắp vá, trả lại bề mặt tương đối bằng phẳng, thuận tiện hơn cho người dân đi lại. Với họ, đó chỉ là một buổi làm việc bình thường. Nhưng với người dân nơi đây, một đoạn đường được sửa lại cũng đồng nghĩa với việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Được biết, Hội yêu rác TH bắt đầu từ một nhóm chưa đến chục người. Những người có chung tình yêu với môi trường, với không gian sống và mong muốn làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Theo thời gian, nhóm ngày càng có thêm thành viên. Đến nay, hàng trăm người ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau đã cùng tham gia. Có người là công chức, nhân viên y tế, người kinh doanh hoặc lao động tự do, nhưng điểm chung là tinh thần sẵn sàng góp công, góp sức cho cộng đồng theo cách riêng của mình.

Khi nhận được thông tin một tuyến đường xuống cấp, nhóm tìm hiểu thực tế, khảo sát hiện trạng, tính toán lượng vật liệu cần thiết rồi phân công người chuẩn bị. Khi phát hiện một điểm có nguy cơ mất an toàn, các thành viên bàn cách xử lý phù hợp với khả năng của mình. Hoạt động của nhóm không có lịch cố định. Có khi là ngày nghỉ, nhưng cũng có lúc vào buổi tối sau giờ làm việc. Chỉ cần sắp xếp được thời gian và công việc riêng, mọi người lại lên đường.

Anh Hoàng Văn Bảo đã có 8 năm đồng hành cùng Hội yêu rác TH, chia sẻ: “Mình chỉ làm việc nhỏ thôi, nhưng muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến các bạn trẻ khác. Ở đâu có thể giúp được, dù chỉ là một việc nhỏ, hãy làm. Biết đâu chính những việc đó lại khiến cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn”.

Đây cũng là suy nghĩ được nhiều thành viên trong nhóm nhắc đến theo những cách khác nhau. Họ hiểu rằng không phải ai cũng có nhiều tiền để làm từ thiện, cũng không phải ai cũng có thể dành toàn bộ thời gian cho hoạt động cộng đồng. Nhưng mỗi người đều có thể cho đi một thứ gì đó - một ngày công, một chuyến xe, một khoản kinh phí nhỏ hay một buổi chiều rảnh rỗi...

Nhắc đến Hội yêu rác TH, nhiều người có thể nhớ đến hình ảnh những thành viên cùng nhau sửa những đoạn đường xuống cấp. Nhưng “vá đường” chỉ là một phần trong hoạt động của nhóm. Các thành viên thường xuyên tổ chức nhặt rác, thu gom rác tại các khu vực công cộng, trồng cây xanh và thực hiện nhiều hoạt động hướng tới một môi trường sống sạch, đẹp hơn.

Điều đáng quý là những hoạt động ấy được duy trì một cách bền bỉ, âm thầm. Những người tham gia hội, dù có thâm niên hàng chục năm, vẫn chủ động góp một phần sức lực để cuộc sống xung quanh tốt hơn. Một việc tốt nếu chỉ làm một lần có thể tạo ra một thay đổi nhỏ. Nhưng khi nhiều người cùng làm và duy trì trong nhiều năm, những việc nhỏ ấy sẽ tạo thành giá trị lớn hơn: hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng và truyền cảm hứng để nhiều người khác cùng hành động.

Gần một thập kỷ trôi qua, những thành viên của Hội yêu rác TH vẫn tiếp tục hành trình của mình. Họ vẫn lên đường khi có người cần, vẫn góp sức khi nhìn thấy một việc có thể làm và vẫn chọn bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Không ồn ào, không đặt nặng sự ghi nhận, họ chỉ lặng lẽ làm những gì mình cho là có ích. Từ những việc nhỏ bé ấy, sự tử tế được gieo vào đời sống, góp phần làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Lương Khánh