"Gieo mầm sự sống” từ giọt máu hồng

Với 60 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 20 lần hiến tiểu cầu, anh Văn Đình Xuân ở thôn Nhân Trạch, xã Quảng Yên không chỉ lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng nghĩa tình mà còn là người truyền cảm hứng lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Anh Văn Đình Xuân (thứ 2 bên trái) được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024. Ảnh: Trung Hiếu

Anh Xuân bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2006, khi đó phong trào hiến máu còn chưa phổ biến, nhiều người còn băn khoăn, lo lắng là không biết hiến máu thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Tuy nhiên, với anh, quyết định hiến máu đến một cách rất tình cờ, trong lần anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm người bác đang điều trị. Chứng kiến bác với thân hình xanh xao trong bộ quần áo rộng thùng thình, anh không khỏi nghẹn lòng. Khi nghe bác sĩ thông báo bác bị xuất huyết dạ dày, cần truyền máu gấp, anh lập tức đề nghị được kiểm tra máu, với mong muốn bản thân có thể góp một phần nhỏ bé giúp bác vượt qua cơn nguy kịch.

“Thời điểm đó phong trào hiến máu chưa phổ biến, nhiều người còn lo ngại hiến máu sẽ bị thiếu máu, nhưng riêng với tôi chỉ băn khoăn là máu có đủ tiêu chuẩn để hiến hay không. Và từ lần đầu hiến máu đó, tôi thấy sức khỏe tốt, vẫn sinh hoạt hàng ngày bình thường và quan trọng hơn là bản thân tôi rất vui vì có được nguồn máu hỗ trợ kịp thời giúp bác nhanh chóng hồi phục”, anh Xuân chia sẻ.

Lần thứ 2 anh hiến máu là khi vào bệnh viện thăm người thân, tình cờ chứng kiến hình ảnh người nhà bệnh nhân với ánh mắt hoảng loạn, lo âu. Khi biết người bệnh cùng nhóm máu của mình, anh đã không chần chừ cho máu. Nhờ nguồn máu được truyền kịp thời, người bệnh qua cơn nguy kịch. Khi người nhà tìm đến cảm ơn, ngỏ ý gửi tiền bồi dưỡng, anh chỉ nhận tình cảm của gia đình, không nhận tiền.

Để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cho những lần hiến máu tiếp theo, anh luôn duy trì lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, hút thuốc lá. Hàng năm anh duy trì hiến máu 1 - 2 lần/năm và suốt 20 năm qua điện thoại của anh luôn để chế độ chuông, sẵn sàng đáp lại mọi cuộc gọi từ bệnh viện khi có người cần máu.

Trong hành trình hiến máu cứu người, anh Xuân đã trải qua nhiều kỷ niệm khó quên. Đặc biệt là cậu thanh niên tên Cường ở phường Hàm Rồng - nạn nhân của vụ tai nạn giao thông khi bước sang tuổi 20, vẫn luôn in đậm trong ký ức của anh. Nhận được thông tin qua nhóm hiến máu về trường hợp bệnh nhân đang nguy kịch cần máu gấp, anh vội vã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh với mong muốn giúp Cường vượt qua cửa tử. Những giọt máu được hiến kịp thời giúp ca phẫu thuật tiếp tục, giành lại sự sống cho chàng trai trẻ. Thế nhưng khi biết Cường bị mất cả 2 chân mà hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, anh tiếp tục kêu gọi từ người thân được số tiền hơn 12 triệu đồng để giúp gia đình Cường trang trải một phần cuộc sống. Không dừng lại ở đó, mỗi khi có thời gian, anh lại điện thoại hỏi thăm sức khỏe và động viên Cường nỗ lực vượt lên số phận.

Chị Trần Thị Hoa, vợ anh Xuân chia sẻ: “Mỗi lần nghe anh kể những câu chuyện về bệnh nhân được cứu sống nhờ hiến máu tình nguyện, tôi nhận thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong ánh mắt anh. Thấy anh vẫn vui vẻ, khỏe mạnh sau mỗi lần hiến máu, tôi cũng muốn góp phần. Năm 2020 là lần đầu tiên tôi tình nguyện hiến máu trong cảm giác vừa hồi hộp, lo lắng, nhưng vui và hạnh phúc vì giọt máu của mình có thể giúp đỡ được bệnh nhân qua cơn nguy kịch”.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, vợ chồng anh Xuân còn tích cực tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu tình nguyện và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia các chương trình hiến máu.

Sau nhiều năm bền bỉ với nghĩa cử cao đẹp ấy, “gia tài” quý giá của vợ chồng anh Xuân là những giấy chứng nhận hiến máu và hiến tiểu cầu. Với những đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện, anh Văn Đình Xuân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 - 2024...

Trung Hiếu