Giáo viên chờ kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ

Vài chục tiết học mỗi tháng, vài trăm tiết học mỗi năm..., là số giờ mà rất nhiều giáo viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã dạy thêm góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đảm bảo chất lượng giáo dục cho các nhà trường và đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Nhưng từ năm học 2025-2026 đến nay, hầu hết các thầy cô giáo vẫn chưa nhận được kinh phí dạy thêm giờ theo quy định.

Dù tiền lương dạy thêm giờ bị chậm chi trả, nhưng giáo viên vẫn nỗ lực, tâm huyết thực hiện nhiệm vụ.

Trường THCS Quý Lương, xã Quý Lương có một trường chính và 2 phân hiệu với 28 lớp, trên 1.000 học sinh, nhưng chỉ có 54 cán bộ, giáo viên. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đang thiếu trên 10 giáo viên. Để giải quyết tình trạng này, năm học 2025-2026 và 2026-2027, nhiều thầy giáo, cô giáo đã phải dạy thêm giờ. Đặc biệt, ở các môn như tiếng Anh, Tin học, nghệ thuật, có những giáo viên phải dạy thêm 7-8 tiết/tuần, tức là trên dưới 30 tiết/tháng, gần 300 tiết/năm.

Gần 2 năm học qua, các giáo viên của nhà trường đã dạy thêm tổng hàng nghìn tiết học, nhưng mới chỉ nhận được một phần nhỏ số tiền được hưởng, theo quy định của Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

“Từ trước đến nay, mỗi khi được phân công dạy thêm giờ, các giáo viên đều rất nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm. Giáo viên nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động dạy và học của nhà trường diễn ra thông suốt. Vì vậy, khi tiền chi trả cho việc dạy thêm giờ bị chậm, chúng tôi cũng tích cực động viên các thầy, các cô. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi đều tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, để các thầy cô nắm rõ quyền lợi của mình, yên tâm công tác”, thầy Cao Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lương cho biết.

Thông tư số 21 quy định, mỗi tiết dạy thêm, giáo viên được chi trả bằng 150% tiền lương của 1 tiết dạy thông thường. Với quy định này, năm học 2025-2026, tổng số kinh phí dạy thêm giờ tại các trường học của xã Quý Lương là trên 3,8 tỷ đồng; dự kiến năm học 2026-2027 là gần 3,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi kết thúc năm học 2025-2026, UBND xã Quý Lương đã trích gần 500 triệu đồng từ ngân sách xã, thanh toán tạm ứng đợt 1 cho giáo viên dạy thêm giờ trong lúc chờ phân bổ nguồn kinh phí từ cấp trên.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quý Lương cho biết thêm: “Việc chậm chi trả tiền dạy thêm giờ ít nhiều cũng khiến các thầy, các cô có chút tâm tư. Dù vậy, vì sự nghiệp giáo dục, vì các em học sinh, cán bộ, giáo viên của nhà trường vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ dạy thêm giờ, không nề hà vất vả. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, sớm phân bổ nguồn kinh phí dạy thêm đang bị tồn của hai năm học 2025-2026 và 2026-2027 để chi trả cho các giáo viên trong trường”.

Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Quý Lương.

Từ năm học 2025-2026 đến nay, áp theo quy định của Thông tư số 21, kinh phí dạy thêm giờ tại nhiều trường học lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Đây là nguồn kinh phí lớn mà hầu hết các xã, phường và các nhà trường không thể tự cân đối được.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có công văn hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo theo Thông tư số 21; trong đó, yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở rà soát, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ của năm học 2025-2026 và dự kiến năm học 2026-2027.

“Thực hiện công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Cẩm Vân đã triển khai các bước thủ tục nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên theo Thông tư số 21. Trong lúc chờ đợi ngân sách, trước mắt, chúng tôi tập trung động viên tinh thần, ổn định tư tưởng cho giáo viên để các thầy, các cô yên tâm công tác”, thầy Nguyễn Hồng Tư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Vân, xã Cẩm Vân cho biết.

Ngoài ra, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu rà soát, thống kê các khoản tiền dạy thêm giờ từ những năm học trước năm học 2025-2026; làm rõ nguồn kinh phí đã chi trả hoặc chưa chi trả, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, từ đó đề xuất phương án giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo động lực để các nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

An Thư