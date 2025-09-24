Bộ GD-ĐT điều chỉnh quy định về chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư số 21), có hiệu lực ngay từ ngày ban hành (ngày 23/9).

Giờ học của cô và trò Trường Trung học cơ sở Linh Đàm, Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định trước đó. Trong khi đó, Thông tư cũ quy định chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên thực tế, số lượng nhà giáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt hầu như thấp hơn số lượng nhà giáo theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - mức quy định nhằm bảo đảm triển khai chương trình giáo dục trên cơ sở đủ chế độ làm việc của nhà giáo. Bên cạnh đó, với đặc thù giảng dạy theo môn học, nên dù tổng số giáo viên đủ theo định mức, nhưng khi tính theo môn học vẫn xảy ra tình trạng có môn thừa, môn thiếu giáo viên. Đối với môn thiếu, giáo viên phải dạy thêm giờ.

Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn (cá biệt có trường hợp phải làm việc trực tiếp ở trường từ 6h30 đến 18h00, tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9-10 giờ).

Như vậy, dù cơ sở giáo dục có đủ số lượng giáo viên được giao, nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng giáo viên phải dạy nhiều hơn so với định mức tiết dạy quy định mà không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Do đó, để bảo đảm nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, bảo đảm công bằng trong phân công nhiệm vụ giữa các nhà giáo trong cùng cơ sở giáo dục và việc trả tiền lương dạy thêm giờ phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục, Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học của cơ sở giáo dục mà cơ sở giáo dục được thanh toán . Trong đó, tổng số tiết dạy thêm tối đa mà cơ sở giáo dục được thanh toán là tổng số tiết cần triển khai tất cả nhiệm vụ trừ đi tổng số tiết định mức của tất cả giáo viên có mặt thực tế.

Thông tư mới cũng quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết, thay thế quy định tổng số tiết dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ trong một năm học không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật như Thông tư liên tịch số 07 trước đó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động.

Công thức tính tiền lương cũng được điều chỉnh phù hợp với hiện hành.

Công thức cũ là:

Tiền lương 01 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x 22,5 Định mức giờ dạy/năm 52 tuần

Trong đó:

22,5 = 900 giờ dạy định mức X 44 tuần 1.760 giờ 52 tuần

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên theo quy định hiện hành tương đương từ 600 đến 1.050 giờ hành chính nên công thức tính trên hiện không còn phù hợp. Vì vậy, tiền lương 1 tiết dạy được điều chỉnh như sau:

Tiền lương 01 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm tính theo giờ hành chính x 44 tuần Định mức giờ chuẩn dạy/năm học 1.760 giờ 52 tuần

Thông tư mới cũng bổ sung quy định về trách nhiệm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo dạy biệt phái, dạy liên trường; về thời điểm trả lương thêm giờ. Cụ thể, tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả./.

Theo TTXVN