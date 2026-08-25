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Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/8, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm”.

Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

Chiều 25/8, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm”.

Tham gia chương trình có 3 đội đến từ Hội LHPN phường Hạc Thành, Hội LHPN phường Bỉm Sơn và Hội LHPN xã Thạch Quảng. Các đội đã thể hiện tiểu phẩm kết hợp thơ ca, hò, vè và hình thức truyền thông trực quan, chuyển tải những thông điệp gần gũi về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

Đại biểu dự chương trình.

Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại giao lưu, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động và thực hành an toàn thực phẩm tại gia đình, cộng đồng. Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên và Nhân dân về an toàn thực phẩm.

Thông qua chương trình, các cấp Hội tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

Tiểu phẩm của Hội LHPN phường Hạc Thành.

Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

Hội viên cổ vũ cho các đội giao lưu.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Lê Hà

Từ khóa:

#An toàn thực phẩm #Truyền thông #giao lưu #Hội lhpn tỉnh #Thực phẩm không rõ nguồn gốc #sáng kiến #Nâng cao hiệu quả công tác #phường Hạc Thành #xã Thạch Quảng #Cộng đồng

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