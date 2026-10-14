Giải quyết đơn, án ở Tòa án Nhân dân khu vực 10

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Tòa án Nhân dân khu vực 10 đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Một phiên tòa trực tuyến được Tòa án Nhân dân khu vực 10 tổ chức.

So với nhiều tòa án cấp khu vực trên địa bàn tỉnh, địa bàn giải quyết, xét xử đơn, án của Tòa án Nhân dân khu vực 10 khá rộng, gồm 21 xã, thuộc 3 huyện cũ: Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chỉ có 6 biên chế thẩm phán, trong khi số lượng vụ, việc phải thụ lý, giải quyết tăng cao so với năm trước, nhất là tranh chấp về đất đai và hôn nhân - gia đình. Nhiều vụ việc trong số này có tính chất phức tạp, đã phát sinh mâu thuẫn kéo dài trong gia đình, dòng họ, cộng đồng khu dân cư. Quá trình thẩm định, định giá tài sản, củng cố tài liệu, chứng cứ của thẩm phán, thư ký tòa án gặp khó khăn do hồ sơ thất lạc, hoặc không còn nguyên vẹn, dân cư phân tán, nhiều thôn cách trụ sở tòa án gần 100 cây số...

Thẩm phán Lê Xuân Vinh, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 10 cho biết: Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, chi bộ, lãnh đạo đơn vị đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cơ quan, động viên toàn thể cán bộ, công chức cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, lãnh đạo Tòa án Nhân dân khu vực 10 đã xây dựng kế hoạch công việc theo từng tháng, quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, thời gian hoàn thành cho từng cán bộ, công chức. Thực hiện phân công giải quyết, xét xử án dựa vào năng lực, thái độ của từng thẩm phán, thư ký tòa án. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và đồng hành với cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng giải quyết từng vụ, việc cụ thể. Nhất là chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan trong cung cấp tài liệu, củng cố hồ sơ, đánh giá chứng cứ, thống nhất áp dụng pháp luật.

Đáng chú ý, ngoài tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tòa án cấp trên phát động, Tòa án Nhân dân khu vực 10 đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày giải quyết đơn, án” từ 15/7 đến 15/9, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, chất lượng, hiệu quả”. Thực hiện đợt thi đua, đơn vị đã rà soát toàn bộ hồ sơ, phân loại theo tính chất, mức độ phức tạp, nguy cơ quá hạn để tập trung giải quyết. Trong đó đề cao nguyên tắc đảm bảo đúng pháp luật, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, không chạy theo thành tích làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác xét xử, giải quyết án. Đồng thời đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong xét xử, giải quyết đơn, án.

Lấy kết quả hoạt động chuyên môn làm tiêu chí thi đua, Tòa án Nhân dân khu vực 10 đã triển khai đồng bộ giải pháp cải cách tư pháp theo định hướng của Tòa án Nhân dân tối cao. Tăng cường số lượng, chất lượng tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng dân chủ, thực chất. Thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp.

Cùng với đó, Tòa án Nhân dân khu vực 10 đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, xem đây là giải pháp tạo đột phá trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân - gia đình. Trên cơ sở đó, thẩm phán, thư ký tòa, hòa giải viên đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tìm hiểu căn nguyên phát sinh mâu thuẫn trong từng vụ việc. Chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, người có uy tín tại địa phương để tuyên truyền, vận động, hòa giải. Thông qua đó để các bên đương sự tự định đoạt, giải quyết triệt để tranh chấp, tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian của cơ quan tòa án, các bên đương sự và cơ quan thi hành án dân sự.

Bằng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, công chức, Tòa án Nhân dân khu vực 10 đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Từ ngày 1/10/2025 đến 15/9/2026, đơn vị đã giải quyết, xét xử tới 1.089 vụ, việc trong tổng số 1.191 vụ, việc thụ lý, đạt tỷ lệ 91%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết án dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại đạt tới 90%, vượt chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý tòa đã hòa giải thành 266 tranh chấp dân sự, hôn nhân - gia đình theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Đồng thời giải quyết 744 đơn trong tổng số 829 đơn tiếp nhận... Thông qua đó đã góp phần đảm bảo thượng tôn pháp luật, giải quyết triệt để nhiều tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Đồng Thành