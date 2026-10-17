Giải pickleball xã Định Tân chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Sáng 17/10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Định Tân tổ chức khai mạc Giải Pickleball các câu lạc bộ mở rộng năm 2026.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Giải đấu nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên”.

Lãnh đạo xã Định Tân và nhà tài trợ trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ.

Giải pickleball mở rộng xã Định Tân thu hút 86 vận động viên đại diện cho 15 câu lạc bộ pickleball của 7 xã trên địa bàn huyện Yên Định cũ. Giải đấu gồm 2 nội dung đôi nam và đôi nam - nữ.

Với tinh thần thi đấu “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, vận động viên các câu lạc bộ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những trận tranh tài hấp dẫn. Tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu công tâm, khách quan và chính xác.

Các vận động viên thi đấu sau lễ khai mạc.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các vận động viên ở 2 nội dung thi đấu.

Lê Hà