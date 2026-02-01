Gaza rung chuyển vì không kích, hơn 30 người thiệt mạng

Ngày 31/1, Ít nhất hơn 30 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào Dải Gaza, một trong những đợt tấn công ác liệt nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 10, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn bước sang giai đoạn mới.

Gaza rung chuyển vì không kích. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin y tế Gaza, các cuộc không kích đã nhắm vào nhà dân, khu lều trại của người phải di dời và một đồn cảnh sát ở phía tây thành phố Gaza. Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết tổng số người thiệt mạng trong ngày là 32 người, trong khi công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang được tiến hành.

Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công, cho biết đây là phản ứng trước một vụ vi phạm lệnh ngừng bắn xảy ra một ngày trước đó. Theo phía Israel, binh sĩ nước này đã phát hiện 8 tay súng xuất hiện từ một đường hầm tại Rafah, khu vực phía nam Gaza hiện do Israel kiểm soát theo thỏa thuận đình chiến. Quân đội Israel cũng cho biết họ nhắm vào các chỉ huy, kho vũ khí và cơ sở sản xuất của phong trào Hamas và đồng minh là tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Hamas, lực lượng hiện vẫn kiểm soát gần một nửa Dải Gaza, cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn nhưng không xác nhận liệu các mục tiêu hoặc thành viên của tổ chức này có bị trúng đòn trong các cuộc không kích hay không.

Các cuộc không kích diễn ra trước khi cửa khẩu Rafah, nối Gaza với Ai Cập, đã được mở trở lại với quy mô hạn chế vào ngày 1/2. Trong suốt phần lớn thời gian của cuộc xung đột, toàn bộ các cửa khẩu của Gaza đã bị đóng, khiến Rafah được xem là tuyến huyết mạch đối với hàng chục nghìn người Palestine cần điều trị y tế bên ngoài vùng lãnh thổ, nơi phần lớn hệ thống y tế đã bị phá hủy.

Cửa khẩu Rafah, nối Gaza với Ai Cập. Ảnh: RNZ

Việc mở lại cửa khẩu Rafah diễn ra khi kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian bước sang giai đoạn hai, với các vấn đề then chốt đang được thảo luận, bao gồm việc phi quân sự hóa Gaza sau gần hai thập kỷ Hamas kiểm soát, cũng như thiết lập một chính quyền mới để giám sát công cuộc tái thiết.

Ai Cập và Qatar, hai quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, đã lên án các cuộc không kích của Israel, cảnh báo rằng các hành động này có thể đe dọa tiến trình chính trị của thỏa thuận đình chiến.

Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ít nhất 520 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực Israel. Cuộc xung đột bắt đầu từ cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Các nỗ lực ngoại giao hiện vẫn đang tiếp diễn nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và hướng tới một giải pháp lâu dài cho Gaza.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, AP.