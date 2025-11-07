Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Gần 190 người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Kalmaegi

Theo thông tin cập nhật tối 7/11, siêu bão Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 188 người tại Philippines, làm bị thương 96 người và 135 người vẫn đang mất tích.

Theo thông tin cập nhật tối 7/11, siêu bão Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 188 người tại Philippines, làm bị thương 96 người và 135 người vẫn đang mất tích.

Siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong nỗ lực khắc phục hậu quả, cùng ngày, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đến thăm các trung tâm sơ tán, phân phát hàng cứu trợ.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thiệt mạng do siêu bão.

Trong khi công tác cứu hộ và hỗ trợ vẫn đang được triển khai, Philippines buộc phải đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ để chuẩn bị ứng phó với mối đe dọa sắp tới - cơn bão mới có tên gọi quốc tế là Fung-wong.

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines đã đặt tất cả các trung tâm khu vực và hoạt động sân bay trong tình trạng cảnh báo cao độ khi cơn bão này được dự báo sẽ mạnh lên thành một siêu bão trước khi đổ bộ miền Bắc Philippines vào tối 9/11 hoặc sáng sớm 10/11.

Trong khi đó, theo thống kê ban đầu về thiệt hại do siêu bão Kalmaegi tại các khu vực ven biển miền Trung-Tây Nguyên của Việt Nam, tính đến 14h ngày 7/11, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, 43 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 nhà bị tốc mái, 93.000 hộ dân phải di dời tránh bão; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng (hơn 190.000 USD).

Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng những cơn bão như Kalmaegi đang có xu hướng mạnh hơn do nhiệt độ toàn cầu tăng lên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp./.

Theo TTXVN

