Gạch Luxcasa giới thiệu BST gạch cầu thang giả gỗ chống trơn

Trong thiết kế nội thất hiện đại, gạch cầu thang giả gỗ đang trở thành xu hướng nhờ vẻ đẹp tự nhiên, ấm áp nhưng vẫn đảm bảo độ bền vượt trội. Tuy nhiên, cầu thang lại là khu vực thường xuyên xảy ra trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Hiểu được điều đó, Luxcasa đã mang về BST gạch cầu thang giả gỗ chống trơn hàng Trung Quốc, mang đến giải pháp vừa an toàn, vừa thẩm mỹ, giúp không gian sống sang trọng và tiện nghi hơn.

Vì sao nên chọn gạch cầu thang giả gỗ chống trơn?

Trong thiết kế hiện đại, cầu thang vừa là lối đi vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Do đó, gạch cầu thang giả gỗ chống trơn được ưa chuộng nhờ vừa đẹp vừa an toàn.

An toàn tuyệt đối khi di chuyển

Cầu thang là khu vực dễ trượt ngã, nhất là khi ẩm ướt. Nhờ bề mặt nhám và gân chống trơn, gạch cầu thang giả gỗ giúp giảm rủi ro té ngã, an toàn cho trẻ nhỏ, người già và thích hợp với khí hậu mưa ẩm ở Việt Nam.

Thẩm mỹ như gỗ tự nhiên

Một trong những ưu điểm nổi bật của gạch giả gỗ chính là vẻ đẹp chân thật không kém gỗ tự nhiên. Các đường vân gỗ sống động, sắc nét cùng gam màu đa dạng như nâu trầm, vàng sáng hay ghi xám mang đến sự ấm áp, tinh tế và sang trọng cho không gian. Nhờ đó, cầu thang trở thành điểm nhấn nổi bật trong thiết kế nội thất.

Tiết kiệm chi phí, bền bỉ theo thời gian

So với gỗ tự nhiên, gạch cầu thang giả gỗ có mức giá hợp lý hơn nhiều, đồng thời khắc phục được các nhược điểm như cong vênh, mối mọt hay phai màu. Với xương gạch porcelain chắc chắn, sản phẩm có độ bền cao, ít tốn chi phí bảo trì và luôn giữ được vẻ đẹp lâu dài theo thời gian.

BST gạch cầu thang giả gỗ chống trơn tại Luxcasa

Tại Luxcasa, khách hàng có thể tham khảo bộ sưu tập gạch cầu thang giả gỗ chống trơn với nhiều kích thước và màu sắc phù hợp cho mọi công trình.

Gạch cầu thang giả gỗ 30x120cm : Thiết kế gọn gàng, tiện lợi khi ốp các bậc thang hẹp. Sản phẩm có bề mặt nhám nhẹ cùng đường gân chống trơn, giúp an toàn tối đa khi di chuyển.

Gạch cầu thang giả gỗ 47x120cm : Kích thước rộng hơn, phù hợp với những bậc thang lớn, mang lại sự cân đối và hài hòa cho kiến trúc hiện đại. Gạch chiếu nghỉ 60x120cm : Được thiết kế riêng cho khu vực chiếu nghỉ, đồng bộ với gạch bậc thang để tạo nên tổng thể hoàn chỉnh và sang trọng.

Điểm đặc biệt của BST này là cả 3 mẫu đều được sản xuất với 3 tông màu gỗ cơ bản từ đậm đến nhạt : nâu trầm sang trọng, nâu vàng ấm áp và xám nhạt hiện đại. Nhờ đó, khách hàng dễ dàng phối hợp với phong cách nội thất chung của ngôi nhà, từ cổ điển đến tối giản.

Ứng dụng thực tế của gạch cầu thang giả gỗ Luxcasa

Nhà ở, biệt thự

Gạch cầu thang giả gỗ mang đến cho không gian nhà ở và biệt thự sự ấm cúng, gần gũi nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Với vân gỗ tự nhiên và bề mặt nhám chống trơn, sản phẩm vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa giữ an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên trong gia đình.

Chung cư, căn hộ

Tại các dự án chung cư, căn hộ, gạch cầu thang giả gỗ là lựa chọn tối ưu nhờ giá thành hợp lý và độ bền cao. Đặc biệt, khả năng chống trơn trượt giúp bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi, đồng thời tiết kiệm chi phí bảo trì so với gỗ thật.

Công trình công cộng

Tại công trình công cộng có mật độ di chuyển cao, gạch cầu thang giả gỗ chống trơn vừa bền, dễ vệ sinh, vừa tạo vẻ sang trọng, nâng tầm không gian.

So sánh gạch cầu thang giả gỗ chống trơn với vật liệu khác

So với gỗ tự nhiên , gạch giả gỗ tiết kiệm chi phí đáng kể, không lo mối mọt, cong vênh. So với đá tự nhiên , gạch mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng hơn, không lạnh lẽo. Và so với gạch trơn , sản phẩm vượt trội về độ an toàn nhờ các gân chống trượt, hạn chế tối đa rủi ro khi di chuyển.

Cam kết từ Gạch Luxcasa

100% sản phẩm nhập khẩu chính hãng, đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Giá cả cạnh tranh, mẫu mã đa dạng từ cổ điển đến hiện đại.

Dịch vụ tư vấn tận tâm, hỗ trợ vận chuyển và thi công nhanh chóng.

Bộ sưu tập gạch cầu thang giả gỗ chống trơn tại Luxcasa chính là lựa chọn thông minh cho mọi công trình: đẹp – bền – an toàn – tiết kiệm. Quý khách có thể đến trực tiếp showroom Luxcasa hoặc liên hệ hotline để được tư vấn mẫu gạch phù hợp nhất với không gian sống.

Liên hệ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ XÂY DỰNG LUXCASA GPKD: 0316789398 do sở KH & ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp Showroom Q7: 1461 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Showroom Q11: 147 Phó Cơ Điều, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh Showroom Q2: Lake View City, Song Hành/114 P. An Phú, An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ kho: 18/60 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, HCM Hotline: 0777.08.18.38 Email: contact@gachluxcasa.vn

Quang Trung