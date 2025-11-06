Festival quốc tế 2025: Kết nối tinh hoa làng nghề-hướng tới phát triển bền vững

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 18/11 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Nghệ nhân Phạm Thị Vấn làng Chuông, Hà Nội biểu diễn làm nón tại hội chợ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động trong các làng nghề, khơi dậy niềm tự hào cho các làng nghề, nghệ nhân, thợ thủ công, từ đó tạo nên ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội với quốc tế.

Festival quy tụ đại diện từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng nghìn nghệ nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo trong và ngoài nước.

Festival 2025 mang sứ mệnh “Bảo tồn-phát triển-hội nhập quốc tế,” hướng đến tầm nhìn phát triển bền vững và kinh tế xanh, với các định hướng chiến lược: “Làng nghề xanh - thân thiện với môi trường, ứng dụng năng lượng sạch”, “Làng nghề sinh thái - hài hòa giữa di sản và tự nhiên,”Làng nghề chuyển đổi số - kết nối công nghệ, sáng tạo, và thương mại toàn cầu“,”Hướng tới Net-Zero - giảm phát thải, cân bằng sinh thái, vì một tương lai nhân loại bền vững."

Festival còn tạo ra không gian giao lưu, học hỏi giữa các nghệ nhân, thợ giỏi trong nước và quốc tế nhằm xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội tự hào là “thủ đô của tinh hoa thủ công truyền thống Việt Nam” - nơi hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật và kỹ nghệ của hàng nghìn năm văn hiến.

Làng nghề của Hà Nội không chỉ là báu vật di sản mà còn là trụ cột kinh tế - xã hội quan trọng, với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo của Thủ đô.

Festival được tổ chức trên quy mô hơn 4.000m2, gồm nhiều không gian chức năng: Không gian tôn vinh (giới thiệu các làng nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực), Không gian di sản và bảo tồn (trưng bày các làng nghề đặc sắc, như: Giấy dó Yên Thái, dệt the La Khê, tranh Kim Hoàng, đậu bạc Định Công, diều Bá Dương Nội, cùng các làng nghề tiêu biểu khắp Việt Nam), Không gian triển lãm chuyên đề (Du lịch làng nghề, kinh tế xanh, Net-Zero và chuyển đổi số), Không gian giao lưu nghệ nhân-nghệ sỹ quốc tế, nơi nghệ thuật dân gian hòa quyện cùng âm nhạc, trình diễn, và trải nghiệm ẩm thực OCOP đặc sắc của các vùng miền.

Nghệ nhân làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Ứng, Vân Hà, Hà Nội hoàn thiện tác phẩm “Máng lợn.” (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong suốt 5 ngày, không gian Festival sẽ trở thành diễn đàn văn hóa quốc tế - nơi gặp gỡ, kết nối, truyền cảm hứng và sáng tạo không biên giới, quy tụ các bậc nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển và kinh tế làng nghề.

Festival không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là cơ hội xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế quy mô lớn, nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề đặc trưng Việt Nam đến thị trường toàn cầu. Sự kiện cũng tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa nghệ nhân-doanh nghiệp-nhà đầu tư-chuyên gia thiết kế-khách hàng quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo làng nghề toàn diện.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) sẽ tiến hành thẩm định và xét công nhận hai làng nghề tiêu biểu của Hà Nội gồm: Sơn Đồng (điêu khắc sơn mỹ nghệ) và Chuyên Mỹ (khảm trai sơn mài) trở thành thành viên chính thức của WCC, kế thừa thành tựu của làng nghề gốm sứ Bát Tràng và lụa Vạn Phúc, hai làng nghề này đã ghi danh trong Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo của thế giới.

Đây là bước tiến khẳng định vị thế Hà Nội như một trung tâm sáng tạo thủ công mỹ nghệ hàng đầu khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra chuỗi hoạt động học thuật và xúc tiến đầu tư diễn ra xuyên suốt, gồm Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo tồn và Phát triển Làng nghề trong kỷ nguyên xanh và số”, Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư làng nghề, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Hội chợ làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn Hà Nội./.

Theo TTXVN