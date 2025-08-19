EU nhập khẩu 4,5 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga trong nửa đầu 2025

Theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong nửa đầu năm 2025, Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục nhập khẩu khoảng 4,48 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng, EU nhập khẩu khoảng 26,9 tỷ euro LNG trong sáu tháng đầu năm nay, trong đó quá nửa, khoảng 13,7 tỷ euro, đến từ Hoa Kỳ.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), Mỹ đã là nhà cung cấp LNG lớn nhất của EU vào năm ngoái, chiếm gần 45% tổng lượng nhập khẩu.

Không giống như các loại nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ và than đá, EU vẫn chưa áp đặt các lệnh trừng phạt khí đốt do bị phụ thuộc. LNG vẫn tiếp tục chảy vào EU qua đường ống Turkstream.

Theo EC, lượng khí đốt do Nga cung cấp chiếm gần 19% tổng lượng nhập khẩu năm 2024. Còn theo Eurostat, tổng giá trị khí đốt tự nhiên và khí đốt đã qua chế biến được nhập khẩu từ Nga trong năm ngoái là 15,6 tỷ euro, trong khi từ Mỹ là 19,1 tỷ euro.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, do cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, EC hiện muốn cấm hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào EU kể từ năm 2028.

Theo đề xuất của EC, lệnh cấm đối với các hợp đồng cung cấp dài hạn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

EC dự định sẽ cấm nhập khẩu khí đốt theo các hợp đồng ngắn hạn trong vòng chưa đầy một năm nữa, bắt đầu từ ngày 17/6/2026. Nếu khí đốt của Nga đang được nhập khẩu theo các hợp đồng mới được ký kết hiện nay, thì sẽ không còn được phép nhập khẩu nữa kể từ ngày 1/1/2026.

Các kế hoạch này sẽ dựa trên luật thương mại và năng lượng của EU. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn phải được các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu đàm phán.

Nếu các hạn chế nhập khẩu được thực hiện theo đề xuất của EC, Sefe - công ty năng lượng Đức thuộc sở hữu nhà nước - sẽ bị ảnh hưởng. Dựa trên hợp đồng dài hạn hiện có, công ty này sẽ tiếp tục nhập khẩu LNG từ Nga vào EU.

Sefe, trước đây được gọi là Gazprom Germania, là công ty con của công ty nhà nước Gazprom của Nga và đã bị quốc hữu hóa do hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng ở Đức.

Theo EC, người tiêu dùng không cần quá lo lắng vì nhiều biện pháp sẽ được thực hiện dần dần và phối hợp với các nước EU để giảm thiểu tác động tiềm ẩn đến giá cả. Theo phân tích của cơ quan này, lượng khí đốt còn lại có thể được loại bỏ dần mà không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh nguồn cung.

Tuy nhiên, đề xuất của EC bao gồm một loại điều khoản bảo vệ trong trường hợp an ninh nguồn cung của một hoặc nhiều quốc gia thành viên bị đe dọa nghiêm trọng. Trong những trường hợp này, EC có thể cho phép một hoặc nhiều quốc gia EU bị ảnh hưởng tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu khí đốt./.

Theo TTXVN