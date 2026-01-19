EU họp khẩn, bàn về mối đe dọa thuế quan mới nhất từ Mỹ

Đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/1 theo giờ địa phương đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại Brussels (Bỉ), nhằm thảo luận cách ứng phó với mối đe dọa áp thuế quan mới nhất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan đến vấn đề Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (phải) tái khẳng định lập trường nhất trí của các nước trong việc ủng hộ Đan Mạch và Greenland trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Ảnh: Euronews.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa ra tuyên bố cho biết, ông đã tiến hành tham vấn với các nước thành viên về những căng thẳng mới nhất liên quan đến Greenland, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất trí của các nước trong việc ủng hộ Đan Mạch và Greenland trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Ông Costa cho biết, các nước thành viên đều nhất trí rằng việc áp thuế bổ sung sẽ làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương, và không phù hợp với các thỏa thuận thương mại giữa châu Âu và Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh, EU “luôn sẵn sàng bảo vệ mình trước mọi hình thức cưỡng ép”, đồng thời sẵn sàng tiếp tục duy trì các tiếp xúc mang tính xây dựng với Mỹ về tất cả các vấn đề cùng quan tâm. Theo ông Costa, EU sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt trong những ngày tới. Một số quan chức cho biết, EU đang cân nhắc tổ chức hội nghị này vào ngày 22/1. Một trong những phương án đáp trả của EU là gói thuế quan đối với 93 tỷ euro (107,7 tỷ đô la) hàng nhập khẩu từ Mỹ, có thể tự động có hiệu lực vào ngày 6 tháng 2 sau sáu tháng tạm hoãn. Biện pháp còn lại là “Công cụ chống cưỡng ép” (ACI) chưa từng được sử dụng trước đây, có thể hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công, đầu tư hoặc hoạt động ngân hàng hoặc hạn chế thương mại dịch vụ, lĩnh vực mà Mỹ có thặng dư với khối này, bao gồm cả dịch vụ kỹ thuật số.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đăng tải trên mạng xã hội cho biết, bà đã điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Bà von der Leyen cho biết, các bên sẽ đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Greenland và Đan Mạch, đồng thời luôn bảo vệ các lợi ích chiến lược của châu Âu trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.

Mỹ áp thuế quan đối với tám quốc gia có liên quan đến Greenland. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng, kể từ ngày 1/2, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan; đồng thời tuyên bố mức thuế này sẽ được nâng lên 25% kể từ ngày 1/6, cho đến khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận về việc Mỹ “mua toàn diện và triệt để Greenland”.

Ngày 18/1, tám quốc gia bị nhắm mục tiêu gồm Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh và cũng là các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đã cùng ký vào tuyên bố chung, chỉ ra rằng việc Mỹ đe dọa áp thuế bổ sung làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có thể dẫn tới một vòng xoáy leo thang nguy hiểm. Các quốc gia bị ảnh hưởng cho biết họ sẵn sàng đối thoại với Washington, miễn là dựa trên “các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.