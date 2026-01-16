Nhà Trắng: NATO điều quân tới Greenland không làm thay đổi lập trường của Mỹ

Các diễn biến liên quan đến Greenland đang nóng lên khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mục tiêu giành quyền kiểm soát Greenland vẫn không thay đổi, bất chấp việc một số quốc gia châu Âu thuộc NATO bắt đầu triển khai binh sĩ tới hòn đảo Bắc Cực này trong những ngày gần đây.

Binh sĩ từ các quốc gia NATO, trong đó có Pháp và Đức đang được triển khai tới Greenland nhằm tăng cường an ninh. Ảnh: DPA/Moritz Frankenberg.

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng chiều 15/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận giữa quan chức ngoại giao Mỹ và Đan Mạch diễn ra ngày 14/1 tại Washington đã đạt kết quả tích cực. Hai bên nhất trí thành lập một nhóm công tác, mở đường cho các cuộc đàm phán sắp tới liên quan đến khả năng Mỹ sáp nhập Greenland. Theo bà Leavitt, việc một số nước châu Âu điều quân tới Greenland không làm thay đổi lập trường của Washington.

Bà Leavitt nói: “Tôi cho rằng sự hiện diện của quân đội châu Âu tại đó không ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của Tổng thống, cũng như không ảnh hưởng đến mục tiêu sáp nhập Greenland của ông ấy,”

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho hay Copenhagen có kế hoạch tăng số binh sĩ đồn trú tại Greenland, đồng thời mời các đồng minh NATO tham gia theo hình thức luân phiên, nhằm tạo ra sự hiện diện quân sự ổn định và lâu dài hơn. Ông nhấn mạnh động thái này nhằm củng cố an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ NATO, không phải là phản ứng trực tiếp trước các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, căng thẳng bắt đầu bộc lộ ngay trong nội bộ NATO. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố Warsaw sẽ không điều động lực lượng tới Greenland, đồng thời cảnh báo rằng việc một quốc gia thành viên NATO tìm cách kiểm soát lãnh thổ của một thành viên khác sẽ là “một thảm họa chính trị”, đồng thời khẳng định Ba Lan sẽ nỗ lực để duy trì sự thống nhất của châu Âu trong vấn đề Greenland.

Greenland công khai bác bỏ những gợi ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hòn đảo Bắc Cực này có thể trở thành một phần của Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tại Mỹ, các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump cũng vấp phải phản ứng từ một bộ phận nghị sĩ. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon cho rằng Hạ viện có thể xem xét luận tội nếu Tổng thống sử dụng vũ lực đối với Greenland, đồng thời cảnh báo ông Trump có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ trong chính đảng của mình.

Nga ngày 15/1 cũng đã lên tiếng chỉ trích các tuyên bố của NATO về việc coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với Greenland. Giới chức Nga cho rằng đây là động thái “thổi phồng tâm lý hoảng loạn” và cảnh báo chính sách quân sự hóa Bắc Cực của NATO là nguy hiểm và phản tác dụng.

