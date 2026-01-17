Mỹ thảo luận với NATO về Greenland, cảnh báo áp thuế đối với các nước không ủng hộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang thảo luận với NATO về Greenland và để ngỏ khả năng áp thuế đối với các quốc gia không ủng hộ lập trường của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng với Đan Mạch và các đồng minh châu Âu tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Trump đe dọa áp thuế đối với các nước không ủng hộ Mỹ kiểm soát Greenland. Ảnh: Ertnews

Phát biểu với báo giới ngày 16/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Greenland có vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông cho rằng nếu không kiểm soát được vùng lãnh thổ Bắc Cực này, Washington sẽ phải đối mặt với “một lỗ hổng lớn về an ninh”, đặc biệt liên quan đến các kế hoạch phòng thủ mà ông gọi là “Golden Dome”.

Ông Trump cho biết Mỹ đang tiến hành các cuộc trao đổi với NATO về Greenland, song không cung cấp chi tiết cụ thể về các sáng kiến quân sự hay an ninh liên quan. Tổng thống Trump chỉ cho biết rằng: “Chúng tôi đang nói chuyện với NATO”

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Theo ông, Mỹ có thể áp thuế đối với các quốc gia không ủng hộ Washington trong vấn đề Greenland, với lý do đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia. Đây là lần hiếm hoi Tổng thống Mỹ công khai đề cập việc dùng thuế quan để thúc đẩy mục tiêu liên quan đến Greenland.

Mặc dù không nêu danh sách cụ thể từng nước sẽ bị áp thuế, các đe dọa này nhắm trực tiếp vào Đan Mạch và các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang phản đối yêu sách chủ quyền của Mỹ tại Bắc Cực. Mỹ và EU đang có một thỏa thuận tạm thời ký năm 2025, đặt mức trần thuế quan 15% đối với hàng công nghiệp EU để đổi lấy việc châu Âu giảm thuế nông sản. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang bị lung lay dữ dội do chính sách ngoại giao “đổi chủ quyền lấy thương mại” của ông Trump đối với Greenland.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski phát biểu sau cuộc họp kín với lãnh đạo Đan Mạch và Greenland tại Copenhagen. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã tới Copenhagen để gặp các chính trị gia Đan Mạch và Greenland, nhằm lắng nghe quan ngại của các bên và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Các nghị sĩ muốn khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Mỹ đối với chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp kín tại Copenhagen, Thượng nghị sĩ Murkowski nhấn mạnh rằng “Greenland cần được nhìn nhận như một đồng minh, không phải là một tài sản”. Quan điểm này được cho là trái ngược hoàn toàn với giọng điệu từ Nhà Trắng. Tổng thống Trump nhiều lần viện dẫn lo ngại về lợi ích của Trung Quốc và Nga tại Greenland, nơi được cho là có trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược, và Nhà Trắng chưa loại trừ khả năng sử dụng biện pháp cứng rắn.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, PBS