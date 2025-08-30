Duy trì, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên

Bằng sức trẻ, sự năng động cùng tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã vượt khó để phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trên chính mảnh đất quê hương. Từ đó, lan tỏa nguồn cảm hứng, năng lượng tích cực cho lớp trẻ noi theo.

Anh Văn Đức Nam, thôn Thắng Long, xã Thiệu Quang giới thiệu sản phẩm lồng chim avi Nam Hằng.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, thanh niên Văn Đức Nam, thôn Thắng Long, xã Thiệu Quang đã khởi nghiệp thành công với sản phẩm lồng chim avi Nam Hằng. Qua nhiều lần “thất bại” với các mô hình “khởi nghiệp” như mở cửa hàng tạp hóa, nuôi cá thương phẩm... cuối năm 2024, anh Nam đã đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất lồng chim từ thép avi Nam Hằng. Với việc không ngừng học hỏi, tìm tòi kinh nghiệm, định hướng thị trường và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, đến nay cơ sở sản xuất của anh Nam ngày càng mở rộng.

Sau nửa năm đi vào hoạt động, “mẻ” hàng tráng nhựa đầu tiên với đủ màu sắc bắt mắt đã ra đời và được thị trường chấp nhận với hàng chục mẫu, đa dạng kiểu dáng khác nhau như hình tròn, hình ngôi nhà, lâu đài... mỗi loại lồng dành cho một loại chim khác nhau. Lồng chim avi Nam Hằng không chỉ cung cấp sản phẩm cho những người đam mê nuôi chim cảnh trong tỉnh mà còn cung cấp ra các tỉnh, thành khác, mang lại lợi nhuận không nhỏ cho gia đình anh Nam. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, anh còn dạy nghề cho nhiều người và tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 12 - 15 triệu đồng/tháng. Anh Văn Đức Nam cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hướng đến sản xuất các sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao; tìm kiếm liên kết mở rộng thị trường, đối tượng tiêu thụ sản phẩm...”.

Để hình thành các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực đồng hành cùng ĐVTN trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng các địa phương mở các lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp; mời giảng viên từ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh để trao đổi ý tưởng, cách làm hay với ĐVTN. Tỉnh đoàn cũng luôn quan tâm, chú trọng và đồng hành, hỗ trợ cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều chương trình, hoạt động khích lệ hiệu quả. Có thể kể đến như: chương trình “Hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư phát triển kinh tế”; mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”; cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa”... Từ những chương trình, mô hình, cuộc thi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, triển khai đã tạo động lực thúc đẩy, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên, xây dựng và hình thành các mô hình thanh niên khởi nghiệp; nhiều mô hình kinh tế của thanh niên được hỗ trợ vốn, kỹ thuật đi vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và nhân rộng trong thanh niên địa phương, tạo phong trào thi đua phát triển kinh tế sôi nổi. Qua đó, vai trò và vị thế của tổ chức đoàn được nâng tầm, nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tin yêu của các tầng lớp Nhân dân...

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ ĐVTN xây dựng các dự án mới, vay vốn để phát triển kinh tế; duy trì hình thức góp vốn xoay vòng không tính lãi trong ĐVTN. Hiện nay, toàn tỉnh có 8.126 mô hình phát triển kinh tế và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực, như: chế tác đá mỹ nghệ, sản xuất tinh dầu, sản xuất gạch không nung, trang trại tổng hợp...

Ngoài ra, công tác rà soát nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, khởi nghiệp trong ĐVTN cũng được Tỉnh đoàn và các đoàn cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh hỗ trợ vốn cho thanh niên từ các nguồn vốn vay ưu đãi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cho thanh niên. Thông qua nguồn vốn này, nhiều ĐVNT đã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương...

Bài và ảnh: Minh Khanh