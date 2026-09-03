Đức thử tên lửa đạn đạo vài giờ sau cáo buộc Nga liên quan UAV tại sân bay Leipzig/Halle

Đức đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo LORA do Israel sản xuất tại Bắc Đại Tây Dương, trong động thái được xem là bước tiến mới trong kế hoạch tăng cường năng lực răn đe và tấn công tầm xa của quân đội nước này. Cuộc thử nghiệm trước đó được giữ bí mật.

Tên lửa đạn đạo Lora phiên bản hải quân. Ảnh: Israel Aerospace Industries

Hải quân Đức cho biết cuộc thử nghiệm được thực hiện trong đêm 1 rạng sáng 2/9 tại Bắc Đại Tây Dương. Một tàu chiến Đức đã phóng hệ thống LORA do tập đoàn quốc phòng Israel Aerospace Industries (IAI) sản xuất.

Thanh tra Hải quân Đức Jan Christian Kaack đánh giá vụ thử là thành công và cho rằng cuộc thử nghiệm mở ra một “chương mới” đối với năng lực răn đe và phòng thủ trên biển của Đức cùng các đồng minh.

Theo Reuters, LORA có tầm bắn khoảng 500 km, vượt đáng kể khả năng của một số hệ thống tên lửa hiện có trong biên chế Đức. Nếu Berlin quyết định mua, LORA sẽ trở thành tên lửa đạn đạo đầu tiên được đưa vào kho vũ khí của Bundeswehr.

Các nguồn truyền thông Đức như Die Zeit và Süddeutsche Zeitung cho biết sau cuộc thử nghiệm thành công, kế hoạch mua LORA của Đức sẽ được thúc đẩy.

Hải quân Đức tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo LORA do Israel sản xuất tại Bắc Đại Tây Dương, theo hình ảnh được công bố vào ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ảnh : Deutsche Marine.

LORA cũng được xem là một phần trong quá trình Đức mở rộng năng lực tấn công tầm xa. Bên cạnh việc xem xét LORA, Berlin đang hiện đại hóa tên lửa hành trình Taurus và tham gia các chương trình phát triển tên lửa đa quốc gia. Reuters cho biết, Đức dự kiến đưa phiên bản nâng cấp Taurus vào sản xuất từ năm 2029.

Đáng chú ý, vụ thử LORA diễn ra chỉ vài giờ sau khi Đức công khai cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng UAV nhằm vào sân bay Leipzig/Halle và công bố các biện pháp đáp trả Moscow.

Nhật Lệ

Nguồn: Die Zeit, Reuters.