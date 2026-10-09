Đức sẽ gắn bó chặt chẽ với châu Âu bất chấp những biến động

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Berlin sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ với châu Âu và Liên minh châu Âu (EU), bất chấp những biến động chính trị, kinh tế trong nước.

Ông cùng Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương đối với tương lai châu Âu, trong bối cảnh các lực lượng chính trị cực đoan gia tăng ảnh hưởng và những thách thức cải cách ngày càng lớn.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp, ông Steinmeier khẳng định người Đức sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình hội nhập châu Âu, bất chấp những thay đổi về kinh tế, chính trị và đặc biệt là chính sách an ninh. Ông Steinmeier nhấn mạnh: “Đức chỉ có thể thành công với tư cách là một nước Đức châu Âu, gắn kết chặt chẽ với Liên minh châu Âu. Điều đó đúng trong hiện tại và sẽ tiếp tục đúng trong tương lai đối với chúng tôi”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành chiến thắng tại hai cuộc bầu cử cấp bang gần đây, làm nổi bật những biến động trong đời sống chính trị Đức.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sự phối hợp giữa Berlin và Paris có ý nghĩa then chốt đối với tương lai của châu Âu. Ông nói: “Nếu Đức và Pháp không cùng nhau tiến lên, châu Âu sẽ hoàn toàn không thể tiến lên”. Theo ông Macron, hợp tác giữa hai nước là yếu tố quan trọng để củng cố các nền dân chủ và tăng cường sức sống của những thể chế này, trong bối cảnh các thuyết âm mưu và tâm lý hoài nghi đôi khi chiếm ưu thế.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về những thách thức chính trị và kinh tế mà mỗi nước đang phải đối mặt. Tổng thống Steinmeier nhận định tình trạng phân cực trong xã hội ngày càng gia tăng, trong khi các lực lượng chính trị cực đoan mạnh lên, khiến việc thành lập chính phủ và điều hành đất nước trở nên khó khăn hơn.

Nhấn mạnh những giá trị chung giữa hai nước, Tổng thống Macron cho rằng Pháp và Đức đều hiểu rõ cái giá của chiến tranh, sự cần thiết của hòa giải và giá trị của hòa bình. Ông khẳng định tình hữu nghị được xây dựng qua lịch sử giữa hai nước là sức mạnh lớn nhất, đồng thời mang lại triển vọng cho toàn châu Âu.

Cuộc gặp giữa hai tổng thống đồng thời mang ý nghĩa chia tay, khi cả ông Steinmeier và ông Macron đều dự kiến rời nhiệm sở vào năm 2027. Theo Chính phủ Đức, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Pháp của một tổng thống liên bang Đức trong vòng 13 năm.

Thanh Vân