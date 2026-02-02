Dòng vốn ưu đãi được “nâng trần” - cơ hội mở rộng việc làm cho người dân Sầm Sơn

Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó nổi bật là việc nâng mức cho vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động. Tại phường Sầm Sơn, nơi kinh tế biển, dịch vụ du lịch và các mô hình sản xuất nhỏ lẻ đang phát triển mạnh, chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm góp phần duy trì nghề biển, giữ chân người lao động.

Theo quy định mới, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa lên tới 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa cũng được nâng lên 200 triệu đồng. So với Nghị định số 74/2019/NĐ-CP trước đây, mức vay này đã tăng gấp nhiều lần. Trước đó, mỗi dự án chỉ được vay tối đa 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho một lao động; người lao động vay tối đa 100 triệu đồng. Việc “nâng trần” vốn vay cho thấy sự điều chỉnh chính sách kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chi phí đầu tư, mở rộng sản xuất ngày càng tăng, đặc biệt đối với các ngành nghề cần vốn lớn như chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch, logistics hay thương mại.

Không chỉ nâng mức vay, Nghị định 338/2025/NĐ-CP còn quy định rõ về điều kiện bảo đảm tiền vay. Theo đó, với các khoản vay trên 200 triệu đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Quy định này nhằm bảo đảm an toàn vốn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Về lãi suất, nghị định mới quy định lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động bằng 127% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Hiện nay, mức lãi suất này tương đương khoảng 7,92%/năm, được đánh giá là phù hợp, vừa mang tính ưu đãi, vừa bảo đảm tính bền vững của nguồn vốn.

Là địa phương có thế mạnh về kinh tế biển và du lịch, Sầm Sơn những năm gần đây chứng kiến sự phát triển đa dạng của các mô hình sản xuất, kinh doanh, từ khai thác, chế biến hải sản đến các loại hình dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn các cơ sở này có quy mô vừa và nhỏ, khả năng tích lũy hạn chế, trong khi nhu cầu vốn để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ lại ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm từ NHCSXH đã và đang đóng vai trò quan trọng. Theo số liệu của Phòng giao dịch NHCSXH Sầm Sơn, đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 123 tỷ 550 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là 2 tỷ 948 triệu đồng; nguồn vốn do NHCSXH huy động đạt 87 tỷ 91 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH là 33 tỷ 511 triệu đồng. Chỉ riêng trong năm 2025, doanh số cho vay giải quyết việc làm đạt 81 tỷ 880 triệu đồng, với gần 1.000 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn này đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 3.000 lao động.

Cùng với đó, doanh số thu nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 41 tỷ 655 triệu đồng; dư nợ đến ngày 31/12/2025 là 123 tỷ 452 triệu đồng, với mức cho vay bình quân khoảng 54 triệu đồng/lao động. Những con số này cho thấy hiệu quả và tính bền vững của nguồn vốn, đồng thời phản ánh ý thức trả nợ, sử dụng vốn đúng mục đích của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thực tế tại phường Sầm Sơn cho thấy, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đã phát huy hiệu quả rõ rệt từ nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm. Trong đó, nổi bật là các mô hình khai thác và chế biến hải sản - lĩnh vực gắn liền với sinh kế truyền thống của người dân vùng biển. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ và cơ sở đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp tàu thuyền, trang thiết bị bảo quản sau thu hoạch, mở rộng xưởng chế biến, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Không ít lao động trước đây chỉ làm việc thời vụ nay đã có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định hơn.

Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ du lịch cũng được hưởng lợi rõ rệt. Sầm Sơn là điểm đến du lịch biển trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, với nhu cầu lớn về dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí. Nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm đã giúp nhiều hộ kinh doanh đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp phòng nghỉ, mở rộng quy mô dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch.

Không chỉ tạo thêm việc làm mới, các mô hình này còn góp phần duy trì và mở rộng việc làm, hạn chế tình trạng lao động thiếu việc làm hoặc phải rời quê đi làm ăn xa. Đây là ý nghĩa xã hội quan trọng của chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhất là trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu lao động đang diễn ra mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm rõ quy định, điều kiện vay vốn. Đồng thời, việc thẩm định, quản lý, giám sát sử dụng vốn cũng cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất.

Khi dòng vốn ưu đãi được “nâng trần”, cơ hội mở rộng việc làm cho người dân Sầm Sơn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nghị định 338/2025/NĐ-CP không chỉ là sự điều chỉnh về con số, mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Với cách triển khai phù hợp và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm sẽ tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng, góp phần xây dựng phường Sầm Sơn phát triển năng động, bền vững trong những năm tới.

Bài và ảnh: Trần Hằng