Đông Sơn ra mắt mô hình “5 cùng” trong phòng, chống ma túy

Sáng 30/10, UBND phường Đông Sơn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “5 cùng” trong công tác phòng, chống ma túy và giới thiệu “Cẩm nang phòng, chống ma túy học đường”.

Toàn cảnh hội nghị.

Mô hình “5 cùng” gồm: nhận diện, tuyên truyền, quản lý, đấu tranh và hỗ trợ. Mô hình hoạt động theo phương châm “Chủ động từ cơ sở, phát hiện từ Nhân dân, xử lý từ Công an, hỗ trợ từ cộng đồng”.

Theo kế hoạch, mô hình được triển khai tại 100% tổ dân phố. Mỗi tổ duy trì nhóm nòng cốt gồm cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đại diện mặt trận, đoàn thể.

Giao diện của “Cẩm nang phòng, chống ma túy học đường” do Công an phường Đông Sơn xây dựng.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, hướng dẫn trải nghiệm “Cẩm nang phòng, chống ma túy học đường” trên nền tảng số. Cẩm nang gồm 6 bài học, 16 mục kiến thức và ngân hàng 200 câu hỏi trắc nghiệm; kết hợp truyện tranh, video, tình huống và trò chơi tương tác.

Đại diện Công an phường Đông Sơn giới thiệu mô hình “5 cùng” trong phòng, chống ma túy.

Giới thiệu mô hình “5 cùng” trong phòng, chống ma túy tại hội nghị, Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó trưởng Công an phường Đông Sơn cho biết: “Các mô hình và cẩm nang không chỉ giúp học sinh hiểu về tác hại của ma túy, mà quan trọng hơn, khi đứng trước những cám dỗ, các em biết nói không; khi gặp nguy hiểm, các em biết tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự giúp đỡ. Đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe, hoàn thiện để cẩm nang thực sự đồng hành cùng học sinh”.

Hội nghị cũng tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình, gắn trách nhiệm phối hợp của các đơn vị, lực lượng với từng địa bàn dân cư, hướng tới xây dựng phường Đông Sơn không ma túy.

Tăng Thúy