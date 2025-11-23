Đồng sáng lập Google Larry Page vươn lên người giàu thứ ba thế giới nhờ AI

Tài sản của ông Larry Page, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Google, đã tăng thêm 6 tỷ USD sau khi Alphabet ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới Gemini 3, đưa ông trở thành người giàu thứ ba thế giới, vượt qua ông chủ Amazon Jeff Bezos.

Đồng sáng lập Google ông Larry Page. Ảnh: Fortune.

Theo chỉ số Tỷ phú Bloomberg, giá trị tài sản của ông Page hiện đạt khoảng 252 tỷ USD, trong khi ông Jeff Bezos tụt xuống vị trí thứ tư với 240 tỷ USD. Ông Sergey Brin, đồng sáng lập Google và sở hữu khoảng 6% cổ phần Alphabet, cũng ghi nhận mức tăng 5 tỷ USD, hiện xếp thứ năm trong danh sách siêu giàu toàn cầu với 233 tỷ USD.

Sự bứt phá về tài sản của ông Page có liên quan trực tiếp đến thành công của Gemini 3, phiên bản cải tiến so với Gemini 2.5 ra mắt khoảng tám tháng trước. Gemini 3 được đánh giá mang tính cách mạng trong lĩnh vực AI, giúp Alphabet củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ và tạo ra làn sóng lạc quan từ giới đầu tư. Chỉ trong phiên giao dịch sau khi Gemini 3 công bố, cổ phiếu Alphabet đã tăng khoảng 3%, tác động trực tiếp đến khối tài sản của các nhà sáng lập.

Ông Larry Page, người giữ khoảng 6% cổ phần Alphabet, được xem là “người hưởng lợi chính” từ thành công này. Hiện nay, danh sách những người giàu nhất thế giới vẫn do các nhà sáng lập và giám đốc điều hành công nghệ dẫn đầu, thể hiện sức mạnh của lĩnh vực này trong việc tạo ra giá trị tài sản khổng lồ. Ông Larry Page, cùng với các nhà đồng sáng lập và CEO khác, không chỉ dẫn dắt Alphabet mà còn định hình xu hướng AI toàn cầu, mở ra những cơ hội mới và tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trên thị trường tài chính.

Giới chuyên gia nhận định rằng bước đột phá từ Gemini 3 không chỉ giúp Alphabet tăng giá trị thị trường, mà còn củng cố vị thế của ông Page và ông Brin trên bản đồ tỷ phú thế giới. Tuy nhiên, giá trị tài sản của họ vẫn dao động theo biến động cổ phiếu, nhấn mạnh sự phụ thuộc của các tỷ phú công nghệ vào hiệu suất của công ty. Với mức tài sản hiện tại, Ông Larry Page trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc đua giữa các siêu giàu toàn cầu, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của đổi mới công nghệ, đặc biệt là AI, trong việc định hình lại các bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Thu Uyên

Nguồn: Fortune