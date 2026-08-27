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Đồng bộ lực lượng, nâng cao hiệu quả diễn tập phòng thủ

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(Baothanhhoa.vn) - Các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại các địa phương trong tỉnh đang được triển khai đồng bộ, sát thực tế, chú trọng xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, nâng cao năng lực phòng thủ và sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.

Đồng bộ lực lượng, nâng cao hiệu quả diễn tập phòng thủ

Các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại các địa phương trong tỉnh đang được triển khai đồng bộ, sát thực tế, chú trọng xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, nâng cao năng lực phòng thủ và sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.

Đồng bộ lực lượng, nâng cao hiệu quả diễn tập phòng thủ

Nội dung thực binh sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không tại diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 xã Hợp Tiến.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Tiến năm 2026 với nội dung: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng hiệp đồng của lực lượng vũ trang với các lực lượng trên địa bàn.

Tại xã Hồi Xuân, công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc ngay từ đầu. Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia tập trung xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, khu vực thực binh và các điều kiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Các phương án xử trí tình huống được xây dựng chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nội dung thực binh là điểm nhấn của cuộc diễn tập. Các lực lượng đã tổ chức xử trí tình huống A2; sơ tán một bộ phận Nhân dân khỏi khu vực trọng điểm phòng không; triển khai lực lượng phòng không Nhân dân bảo vệ mục tiêu; tổ chức đánh địch tiến công hỏa lực đường không và tiêu diệt các phương tiện bay không người lái. Trong từng tình huống, các lực lượng thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương và nghiêm túc. Các bộ phận phối hợp chặt chẽ, hành động thống nhất và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác chỉ huy, điều hành được triển khai linh hoạt, khoa học. Các phương án được vận hành đúng yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Năm 2026, toàn tỉnh có 41 xã, phường tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10. Nội dung diễn tập được tổ chức theo các giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành diễn tập theo kế hoạch. Các cuộc diễn tập được xây dựng sát đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa bàn. Nội dung vừa tập trung xử trí các tình huống quốc phòng, quân sự, vừa gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao khả năng vận hành khu vực phòng thủ ngay từ cơ sở. Quá trình diễn tập được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể vẫn duy trì hoạt động bình thường theo yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Các lực lượng tham gia diễn tập đã chấp hành nghiêm quy định, thực hiện đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Công tác bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được chú trọng. Các địa phương thực hiện nghiêm quy ước diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Với 41 xã, phường tham gia trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện. Việc tổ chức diễn tập sát thực tế, đúng kế hoạch và an toàn góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở. Kết quả diễn tập tại các địa phương là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Từ khóa:

#Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa #Quốc phòng #Địa phương #Triển khai #Diễn tập phòng thủ #Lực lượng vũ trang #Diễn tập chiến đấu #Sẵn sàng chiến đấu #Chú trọng #Khu vực phòng thủ

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