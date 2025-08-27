Đội U9 Việt Hùng Thanh Hoá: Thành công không chỉ nằm ở chiếc cúp vô địch

Sau 5 mùa giải chờ đợi, bóng đá nhi đồng Thanh Hóa cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp vô địch U9 toàn quốc. Danh hiệu lịch sử này không chỉ xóa đi những tiếc nuối ở các mùa trước, mà còn được coi là “trái ngọt” đầu tiên từ Đề án Phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021–2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành quả từ Đề án Phát triển bóng đá cộng đồng

Ngày 25/8, tại Nhà thi đấu Tây Ninh, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã khép lại hành trình trong mơ bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước U9 Văn Tâm Đồng Nai ở trận chung kết. Hai lần lỡ hẹn ngôi vương năm 2022 và 2023 trước Sông Lam Nghệ An và CLB Hà Nội giờ đây được bù đắp bằng chiến thắng trọn vẹn nhất.

Đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa trở về sau chức vô địch tại giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2025.

Dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Lê Văn Hân cùng Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Bảo Quân, các cầu thủ nhí Thanh Hóa thi đấu bản lĩnh, tự tin, toàn thắng từ vòng bảng đến chung kết.

“Chiến thắng này đến đúng vào thời điểm đặc biệt, khi Thanh Hóa đang bước vào năm cuối thực hiện Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021–2025. Có thể nói, đây là ‘trái ngọt’ đầu tiên sau quá trình triển khai đồng bộ từ tuyển chọn, đào tạo đến tổ chức các giải phong trào cấp tỉnh như Festival bóng đá cộng đồng, giải Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa ...,” ông Nguyễn Duy Tự – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhận định.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá dự lễ xuất quân các đội tuyển Việt Hùng Thanh Hoá năm 2025 diễn ra ngày 27/5.

Theo ông, chức vô địch này khẳng định hướng đi của bóng đá Thanh Hóa là đúng đắn: khởi đầu từ phong trào, chú trọng bồi dưỡng lứa tuổi nhỏ và từng bước nâng tầm thông qua hệ thống thi đấu. Thành công này trở thành cú hích quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới xây dựng nền bóng đá trẻ bền vững và có chiều sâu.

Trưởng thành qua từng trận đấu

Hành trình để U9 Việt Hùng Thanh Hóa vô địch không phải ngẫu nhiên. Ngay từ khi mới 7 tuổi, nhiều cầu thủ đã được thử sức ở lứa tuổi U8 - giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoa, tích luỹ bản lĩnh từ những trận cầu nhỏ nhất. Cùng với đó là hàng loạt giải giao hữu, tập huấn mà đội được tham gia, tạo môi trường cọ xát cần thiết để nâng cao tinh thần thi đấu.

HLV trưởng Lê Văn Hân khẳng định động lực lớn nhất là sự đoàn kết và niềm tự hào quê hương.

Hà Sơn Bình (số 6) và các đồng đội thi đấu xuất sắc và trưởng thành hơn qua từng trận đấu. (Ảnh: Gia Hân)

HLV trưởng Lê Văn Hân chia sẻ: “Động lực lớn nhất của chúng tôi chính là tinh thần người Thanh Hoá – sự đoàn kết, niềm tự hào quê hương. Việc ăn ở tập trung cùng nhau giúp các cầu thủ hiểu nhau hơn, phối hợp ăn ý hơn. Các em đã tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật, thi đấu hết mình và thể hiện một tinh thần tuyệt vời để giành chức vô địch.”

Sự trưởng thành còn thể hiện ngay trong chính giải đấu năm nay. Từ vòng bảng đến chung kết, đội đều giữ được phong độ ổn định, thể hiện sự tự tin và bản lĩnh.

Trận đấu ở vòng 16 đội gặp U9 Long An Tây Ninh chính là bước ngoặt quan trọng: các em đã vượt qua áp lực từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà để giành chiến thắng, qua đó chứng minh tinh thần thép và sự trưởng thành vượt bậc. Hà Sơn Bình đóng vai thủ lĩnh hàng thủ luôn chơi chắc chắn, mạnh mẽ, trong khi Bảo Anh, Gia Khánh, Long Đăng... luôn biết toả sáng đúng lúc. Tất cả tạo nên một tập thể khó bị ngăn cản.

Giá trị đằng sau chiếc cúp vô địch

Thành công của U9 Việt Hùng Thanh Hóa được xem như bước khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước. Trong giai đoạn tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá, Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng và CLB Đông Á Thanh Hóa nhằm mở rộng hệ thống đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời cải thiện điều kiện tập luyện, sinh hoạt cho cầu thủ nhí.

“Chức vô địch U9 toàn quốc năm 2025 vì thế không chỉ là một chiếc cúp, mà còn là lời khẳng định: bóng đá trẻ Thanh Hoá đang đi đúng hướng”, ông Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh. (Ảnh: Gia Hân).

Song song với đó, việc tham mưu UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức thêm nhiều giải đấu thường niên cho các lứa tuổi U9, U11, U13, U15... cũng là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu cuối cùng không chỉ dừng lại ở một thế hệ cầu thủ thành công, mà là xây dựng nền bóng đá trẻ bài bản, bền vững, đóng góp nguồn lực cho các CLB chuyên nghiệp và xa hơn nữa là cho đội tuyển quốc gia.

“Chức vô địch U9 toàn quốc năm 2025 vì thế không chỉ là một chiếc cúp, mà còn là lời khẳng định: bóng đá trẻ Thanh Hoá đang đi đúng hướng”, ông Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh.

HS