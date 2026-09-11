Đội trưởng Thanh Hóa FC sắp có cơ hội đối đầu đội tuyển Việt Nam; MU thắng đậm ngày trở lại Champions League

Adou Minh đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam; CAHN đánh bại Thể Công Viettel trong thế mất người; Richarlison muốn chấm dứt hợp đồng với Tottenham... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (11/9).

Đội trưởng Thanh Hóa FC sắp có cơ hội đối đầu đội tuyển Việt Nam

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ có 3 trận giao hữu chất lượng.

Đội tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan và Qatar. Ảnh: VFF

Trong đợt FIFA Days tháng 11/2026, đội tuyển sẽ lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Sau đó, toàn đội sẽ sang Qatar tập huấn vào đầu tháng 1/2027 và có trận thử lửa quan trọng với chủ nhà Qatar – nhà đương kim vô địch châu Á - vào ngày 5/1, trước khi chính thức bước vào bảng E gặp Hàn Quốc, UAE và Yemen tại Ả Rập Xê Út.

Đội trưởng Thanh Hóa FC có thể sắp đối đầu đội tuyển Việt Nam trong màu áo đội tuyển Kyrgyzstan.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu với Kyrgyzstan tạo nên sự thú vị đặc biệt khi đội trưởng CLB Thanh Hóa là Odiljon Abdurakhmanov nhiều khả năng sẽ trực tiếp chạm trán các đồng nghiệp đang thi đấu tại V.League trong màu áo đội tuyển quê nhà.

CAHN đánh bại Thể Công Viettel trong thế thiếu người vì thẻ đỏ

Dù phải chơi thiếu người từ phút 70 sau thẻ đỏ trực tiếp của Đoàn Văn Hậu, CLB Công An Hà Nội (CAHN) vẫn giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Thể Công Viettel tại sân Hàng Đẫy.

Công An Hà Nội thắng 1-0 Thể Công Viettel (áo đỏ).

Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, bước ngoặt tưởng chừng ủng hộ đội chủ nhà khi hậu vệ CAHN bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn phòng ngự kiên cường và hóa giải mọi sức ép.

Đúng vào phút 90+3, tiền vệ Stefan Mauk sắm vai người hùng với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt bên cánh, ấn định chiến thắng kịch tính. Trọn vẹn 3 điểm giúp CAHN vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026/27 với 6 điểm tuyệt đối sau hai vòng đấu đầu tiên.

Adou Minh đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức xác nhận trung vệ Việt kiều Adou Minh (Nguyễn Adou Leygley Minh) đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trung vệ Adou Minh (số 38) đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Cầu thủ sinh năm 1997 tại Pháp có mẹ là người Việt, hiện là trụ cột hàng thủ CLB Công An Hà Nội sau khi cùng đội bóng đăng quang V.League 2025/26. Việc tư cách thi đấu được thông suốt mở ra cơ hội lớn để anh được HLV Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới, qua đó bổ sung thêm một phương án chất lượng và giàu sức chiến đấu cho hàng phòng ngự đội tuyển quốc gia.

Đêm Champions League bùng nổ: MU thắng dễ ngày tái xuất, Kane thăng hoa, Como tạo địa chấn lịch sử

Manchester United đã có màn tái xuất Champions League hoàn hảo sau ba năm vắng bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick.

Cunha, Bruno Fernandes và Sesko cùng ghi bàn trong hiệp một, giúp MU sớm định đoạt trận đấu trước Sabah.

“Quỷ Đỏ” áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Sabah nhờ các pha lập công của Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez, qua đó tạo bước đà tâm lý vững chắc trước thềm trận derby gặp Man City cuối tuần này.

Harry Kane ghi bàn trong chiến thắng 5-0 của Bayern trước Bodø/Glimt và nối dài chuỗi lập công tại Champions League lên 8 trận.

Ở một diễn biến khác, Bayern Munich gửi lời thách thức đanh thép bằng cách vùi dập đại diện Na Uy Bodo/Glimt 5-0 tại Allianz Arena.

Tiền đạo Harry Kane tiếp tục duy trì phong độ săn bàn đỉnh cao khi nổ súng ở trận đấu Champions League thứ tám liên tiếp, giúp “Hùm xám” khẳng định sức mạnh hủy diệt tại sân chơi châu lục.

Como còn chơi ở Serie D mùa 2018/19 nhưng chỉ bảy năm sau đã có chiến thắng đầu tiên tại Champions League.

Tâm điểm cảm xúc thuộc về hiện tượng Como dưới sự lèo lái của HLV Cesc Fabregas. Đội bóng Italy từng ngụp lặn ở Serie D cách đây vỏn vẹn 7 năm đã viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại khi đè bẹp RB Leipzig 4-1 ngay trong trận đấu đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League.

Với lối chơi kiểm soát tự tin và sắc bén, Como không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định dự án đầy tham vọng của cựu danh thủ Tây Ban Nha đã vươn tầm châu Âu.

Richarlison muốn chấm dứt hợp đồng với Tottenham

Mối quan hệ giữa Richarlison và Tottenham đang căng thẳng đỉnh điểm khi tiền đạo người Brazil bị HLV Roberto De Zerbi gạch tên khỏi danh sách dự Ngoại hạng Anh.

Richarlison giờ trở thành người thừa và đang tìm mọi cách để rời CLB trước khi hợp đồng kết thúc.

Không muốn tiếp tục ngồi ngoài trong năm cuối hợp đồng, chân sút 29 tuổi cùng đội ngũ pháp lý đang nghiên cứu viện dẫn Điều 15 của FIFA về “lý do chính đáng về mặt thể thao” để tự do tìm bến đỗ mới.

Dù từng ghi 11 bàn ở mùa trước nhưng vị thế của tiền đạo 29 tuổi thay đổi nhanh chóng trong hè 2026. HLV Roberto De Zerbi công khai cho biết Richarlison nhiều lần bày tỏ mong muốn ra đi, trong khi Tottenham cũng tái cấu trúc hàng công và không còn xem anh là lựa chọn ưu tiên.

HS