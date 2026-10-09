Đổi thay trong quản lý giáo dục ở phường Sầm Sơn

Trước khi thực hiện sắp xếp, phường Sầm Sơn có 25 trường học thuộc phường quản lý. Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn phường còn 10 trường, gồm 3 trường THCS, 4 trường tiểu học và 3 trường mầm non, giảm 15 trường so với trước.

Cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trong giờ học có sử dụng video AI.

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đặt ra yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Do đó, ngay sau sáp nhập, các nhà trường đã tập trung kiện toàn tổ chức đảng, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết trong đội ngũ, duy trì nền nếp chuyên môn và chú trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

Tại Trường Mầm non Hoa Mai, sau sáp nhập, nhà trường có 1 điểm chính và 2 phân hiệu, với tổng số 1.385 học sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, cơ sở vật chất hiện nay tương đối đầy đủ, các lớp học được trang bị tivi thông minh, điều hòa; khuôn viên trường lớp được quan tâm xây dựng xanh, sạch, đẹp.

Cùng với điều kiện cơ sở vật chất, quy mô đội ngũ giáo viên lớn hơn cũng tạo thêm cơ hội để giáo viên giao lưu chuyên môn, tổ chức các hoạt động nhóm, thao giảng, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đã từng bước đi vào nền nếp, trong đó an toàn và sự phát triển toàn diện của trẻ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Ở bậc tiểu học, yêu cầu ổn định tổ chức gắn với duy trì và nâng cao chất lượng dạy học cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nhanh chóng ổn định nền nếp chuyên môn ngay từ những ngày đầu năm học.

Thầy giáo Lê Doãn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cho biết: “Nhà trường được sáp nhập từ Trường Tiểu học Quảng Thọ và Trường Tiểu học Quảng Châu. Sau sáp nhập, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định; đội ngũ giáo viên được phân công nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở năng lực, sở trường, đồng thời các tổ chuyên môn được kiện toàn, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động”.

Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường chú trọng đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và các thiết bị phục vụ dạy học. Tivi thông minh được lắp đặt, hệ thống wifi được phủ đến các lớp học. Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch tổ chức 12 tiết học về nội dung giáo dục AI; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy và học.

Việc sắp xếp, sáp nhập không chỉ đặt ra yêu cầu tinh gọn bộ máy mà còn mở ra cơ hội để đổi mới phương thức quản trị, tổ chức lại nguồn lực và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Tuy nhiên, để những thay đổi về tổ chức thực sự chuyển hóa thành chất lượng giáo dục, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng đội ngũ và hiệu quả quản trị nhà trường.

Với quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, hạnh phúc; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị nhà trường, bà Văn Thị Thúy, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn, cho biết: “Trong định hướng phát triển thời gian tới, phường Sầm Sơn tiếp tục đặt chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh ở vị trí trung tâm. Đội ngũ nhà giáo được xác định là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, phường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, hạnh phúc; đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, qua đó góp phần đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể ban giám hiệu”.

Là đô thị du lịch, giáo dục ở Sầm Sơn được định hướng gắn chặt hơn với đặc thù phát triển của địa phương. Bên cạnh kiến thức văn hóa, học sinh sẽ được quan tâm trang bị thêm ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, ý thức bảo vệ môi trường, văn minh đô thị và những phẩm chất cần thiết của con người Sầm Sơn thân thiện, văn minh, trách nhiệm.

Từ những đổi thay trong tổ chức và quản trị, ngành giáo dục phường Sầm Sơn đang đứng trước yêu cầu và cũng là cơ hội để tạo bước chuyển mới. Khi đội ngũ được phát huy, nguồn lực được tổ chức hợp lý, quản trị nhà trường được đổi mới và chất lượng giáo dục được đặt ở vị trí trung tâm, những thay đổi sau sáp nhập sẽ không chỉ dừng ở việc tinh gọn đầu mối mà hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng con người Sầm Sơn văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương