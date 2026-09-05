“Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”

Năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu trong khí thế mới. Quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm học: “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng đổi mới đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để toàn ngành giáo dục bước vào năm học mới với niềm tin và kỳ vọng mới về những chuyển biến rõ nét trong chất lượng giáo dục.

Thầy trò Trường THCS Trần Mai Ninh trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 (nay là Trường TH&THCS Trần Mai Ninh).

Ổn định để đổi mới, đổi mới để nâng cao chất lượng

Năm học 2026-2027, xã Tam Chung có hơn 1.000 học sinh bước vào năm học mới. Yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục Tam Chung là nhanh chóng ổn định tổ chức, nền nếp dạy học, bảo đảm mọi học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất có thể.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung Trương Thị Huyên cho biết: “Địa phương xác định đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, với yêu cầu không để việc sáp nhập làm gián đoạn việc học tập, không để học sinh thiệt thòi về điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt; đồng thời biến sự thay đổi về tổ chức thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục”.

Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng, xã Tam Chung xác định mỗi học sinh đến trường phải được quan tâm, được học tập và có cơ hội phát triển. Sự ổn định về tổ chức, nền nếp dạy học được xem là nền tảng để các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa miền núi với miền xuôi.

Tinh thần đổi mới cũng đang được cụ thể hóa trong từng cơ sở giáo dục. Với quyết tâm xây dựng nhà trường trở thành “Điểm tựa văn hóa - tri thức vững chắc nơi biên cương”, Trường THPT Mường Lát xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đó là: Tổ chức dạy học an toàn, kỷ cương; thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; duy trì quy mô, sĩ số; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Cô giáo Lò Thị Quyến, giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Mường Lát, chia sẻ: “Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thực hiện dùng chung một bộ sách giáo khoa. Do đó, trong thời gian hè, tôi đã tham gia các lớp tập huấn sách giáo khoa, lớp học tiếng Anh miễn phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các lớp nâng cao năng lực số... để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, kiến thức, kỹ năng bước vào năm học mới”.

Sự chủ động của đội ngũ nhà giáo là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chuyển biến về chất lượng đội ngũ. Bởi đổi mới giáo dục, trước hết phải bắt đầu từ người thầy; khi mỗi giáo viên chủ động cập nhật kiến thức, phương pháp và công nghệ, quá trình đổi mới sẽ được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong từng giờ học.

Tạo động lực phát triển

Để tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới giáo dục, ngành giáo dục Thanh Hóa đã tích cực tháo gỡ những “điểm nghẽn”, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phát triển.

Ngành giáo dục Thanh Hóa quyết tâm “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”.

Cùng với hoàn thiện thể chế, tỉnh tập trung triển khai nhiều đề án quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển giáo dục.

Tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030; Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cùng các đề án sắp xếp, tổ chức lại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Những chủ trương, đề án này không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho giáo dục Thanh Hóa phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Năm học 2026-2027 sẽ là năm kiểm chứng năng lực thực thi của toàn ngành. Ngành GD&ĐT Thanh Hóa xác định tiếp tục đổi mới quản lý, quản trị giáo dục; tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và ngoại ngữ; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học...

Năm học mới đã bắt đầu. Một chặng đường mới mở ra với những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và kỳ vọng mới. Với quyết tâm “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đang từng bước biến quyết tâm thành hành động, biến đổi mới thành kết quả, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Linh Hương