Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến MTTQ các cấp trong tỉnh về việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trong xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, MTTQ thống nhất với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại các kỳ họp, xây dựng phụ lục chi tiết ý kiến, kiến nghị kèm theo. Do đó, các ý kiến được tổng hợp đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và được phản ánh đầy đủ tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ngoài ra, MTTQ các cấp tăng cường cán

bộ xuống địa bàn để nắm bắt tình hình tư tưởng

của cử tri và Nhân dân, nhằm thu thập thông tin trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân, từ

đó phản ánh và kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề dân sinh

bức xúc.

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh cũng tăng cường thực hiện giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, MTTQ phối hợp với thường trực HĐND cùng cấp tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và Nhân dân. Nhờ vậy, các kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được giải quyết nhanh hơn. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đơn cử như cử tri xã Trung Sơn đề nghị UBND tỉnh có phương án lập dự án kè bên bờ sông Mã để đảm bảo an toàn cho 79 hộ sinh sống phía hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn. Theo đó, để đảm bảo an toàn trước mắt, tại buổi làm việc, kiểm tra thực tế, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, lập rào chắn cảnh báo tại khu vực nguy hiểm; thông tin, tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở, để Nhân dân biết, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó, nhất là khi có mưa lũ xảy ra. Về lâu dài, UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Trung Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể nguyên nhân, phạm vi, mức độ sạt lở và xác định cụ thể giải pháp xử lý phù hợp; chủ động thực hiện các trình tự, thủ tục xử lý theo thẩm quyền; trên cơ sở khả năng cân đối nguồn ngân sách, UBND xã Trung Sơn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện nếu vượt quá khả năng nguồn ngân sách của xã.

Tương tự, cử tri xã Hà Trung đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý khối lượng nổ mìn của các mỏ khai thác đá trên địa bàn đảm bảo không gây ô nhiễm tiếng ồn và bụi đá vào khu dân cư Thành Môn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, tổ chức hội nghị và kiểm tra thực tế. Tại hội nghị, 2 công ty khai thác mỏ đã cam kết phối hợp với cử tri và Nhân dân thôn Thành Môn khắc phục các kiến nghị, đề xuất phù hợp của các hộ dân. UBND xã, Công an xã Hà Trung và các đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cũng như việc tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua phản ánh của MTTQ các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong tiếp nhận, chuyển tải và xem xét, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bài và ảnh: Quốc Hương