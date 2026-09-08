Ban Pháp chế HĐND tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác của ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát vào các vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát các dự án du lịch trên địa bàn phường Tân Dân.

Bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công điều hành của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác. Trong đó, chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; đồng thời chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở thông qua việc nghiên cứu báo cáo kết quả công tác định kỳ kết hợp giám sát trực tiếp tại cơ sở về việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ban phụ trách. Song song với đó, ban đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia, có sự phối hợp với các ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã, phường thực hiện công tác giám sát.

Công tác giám sát tại cơ sở được lựa chọn, có trọng tâm, hạn chế trùng lặp về thời gian và địa điểm giám sát, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đánh giá ưu điểm, chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thanh tra, tư pháp, nội chính,... và định hướng khắc phục kịp thời. Trong quá trình giám sát, ban đều phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt đến tận cùng vấn đề, nhất là vấn đề ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân, từ đó phản ánh trong báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp.

Cùng với công tác giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trước khi tiến hành thẩm tra, ban đã chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phân công bộ phận tham mưu, giúp việc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra và chuyển các tài liệu cần thiết cho thành viên trong ban. Cùng với đó, tăng cường khảo sát, nắm tình hình, nghiên cứu tài liệu, đối chiếu số liệu báo cáo của các cơ quan. Nội dung thẩm tra của ban tập trung vào những vấn đề như: Về thẩm quyền ban hành, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh cũng như tính khả thi trong việc triển khai thực hiện nghị quyết,... Tại các buổi thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh luôn đề cao tinh thần dân chủ, dành nhiều thời gian để nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị soạn thảo giải trình, làm rõ các nội dung, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và các ý kiến của thành viên ban. Thông qua hoạt động thẩm tra, nhiều kiến nghị của ban được UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung ngay trong quá trình chuẩn bị hồ sơ trước kỳ họp nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra 6/30 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, như: Quy định chính sách hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở... Tại các báo cáo thẩm tra, tờ trình và dự thảo nghị quyết, ban đều đưa ra căn cứ pháp lý, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, nhận xét về tính khả thi của nghị quyết và đề nghị HĐND tỉnh quyết nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng kế hoạch giám sát hằng quý, hằng tháng phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát phù hợp với từng nội dung giám sát. Hoạt động giám sát của ban sẽ đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, những vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Bài và ảnh: Quốc Hương