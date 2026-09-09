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Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phiên họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức để cho ý kiến đối với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 9/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phiên họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức để cho ý kiến đối với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự kiến Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 10/9/2026 tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận và xem xét, quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh cùng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh liên quan đến nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân như:

Bổ sung và bàn giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cho ngân sách nhà nước, tỉnh Thanh Hóa;

Bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cho ngân sách nhà nước, tỉnh Thanh Hóa;

Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại phiên họp.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thống nhất với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp, cập nhật đầy đủ tài liệu trên phần mềm ecabinet.vn để đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để kỳ họp được tổ chức thành công.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết của các ban trình tại phiên họp.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan hữu quan hoàn thiện các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật để trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Quốc Hương

Từ khóa:

#HĐND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Kỳ họp HĐND tỉnh #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Chương trình #ĐBQH #Nguyễn Quang Hải #Phiên họp #Nhiệm kỳ #Ngân sách nhà nước

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

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