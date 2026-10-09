Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh làm việc tại xã Hồi Xuân

Sáng 9/10, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND xã Hồi Xuân về việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành của bộ máy trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Hồi Xuân

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xã Hồi Xuân được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp 59 nhiệm vụ, trong đó có 25 thủ tục hành chính. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 25 nhiệm vụ, 34 nhiệm vụ còn lại chưa phát sinh trường hợp xử lý trên địa bàn.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 5/10/2026, xã tiếp nhận 6.003 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,97%.

Lãnh đạo xã Hồi Xuân và cán bộ các phòng, ban chuyên môn dự buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương gặp khó khăn về nguồn thu ngân sách và nhân lực, đặc biệt là thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực như kế hoạch, xây dựng, công thương, y tế, đầu tư xây dựng...

Từ thực tế trên, UBND xã Hồi Xuân kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm bố trí biên chế phù hợp với yêu cầu chuyên môn; giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2027 sát với tình hình thực tế; tăng cường tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu và hỗ trợ kết nối hệ thống dữ liệu dùng chung, bảo đảm liên thông giữa các cấp.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tập trung trao đổi, làm rõ việc phân cấp, phân quyền gắn với thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc của chính quyền cấp xã; việc phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ, công chức và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, đánh giá sự phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với điều kiện thực tế của địa phương, xác định những vấn đề cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của xã Hồi Xuân trong chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ giám sát.

Đoàn ghi nhận các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo, làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Đình Giang