Định Tân xây dựng vùng sản xuất rau màu chuyên canh

Với nhiều điều kiện thuận lợi, thổ nhưỡng phù hợp, xã Định Tân đang đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh rau màu, sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo xã Định Tân thăm, kiểm tra sản xuất cây trồng vụ đông.

Khu vực các thôn Hổ, Duyên Hy, Đồng Tình, Đa Đầm, Duệ Thôn... xã Định Tân được xem là một trong những vùng trồng rau màu vụ đông tập trung có thu nhập khá ổn định của nhiều hộ dân. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; ứng dụng đồng bộ các giải pháp nên việc canh tác, sản xuất rau màu của bà con đã mang lại năng suất, chất lượng hiệu quả cao, nhất là đối với trồng các loại cây giống F1 như dưa chuột, bí, mướp đắng, ngô nếp, ớt, cà chua...

Bà Trịnh Thị Oanh ở thôn Hổ chia sẻ: “Năm nay gia đình trồng 2 sào ớt vụ đông rất thắng lợi. Có thời điểm giá ớt hơn 100 ngàn đồng/kg. Ngoài ra, tôi còn trồng mướp đắng, dưa, bầu... Nhìn chung các loại cây rau màu này năm nay được giá cao hơn hẳn các năm trước và cao hơn cây lúa, thị trường tiêu thụ khá ổn định”.

Còn bà Nguyễn Thị Dung cho biết: “Chúng tôi trồng rau màu nhiều năm và tự tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời lĩnh hội kiến thức khoa học kỹ thuật mới do HTX dịch vụ nông nghiệp và doanh nghiệp chuyển giao. Gia đình tôi trồng 4 sào ớt và nhiều rau màu khác, trừ chi phí mỗi vụ lãi vài chục triệu đồng”.

Xã Định Tân có 4.182,9ha gieo trồng cây hàng năm. Xã đã chuyển đổi được 31,96ha diện tích trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có 15,4ha cây ớt; 9,7ha rau màu các loại; 4,36ha ngô thức ăn chăn nuôi... Để duy trì sản xuất ổn định, ngoài đầu tư kiên cố hệ thống mương tưới, tiêu, đường, điện... xã chỉ đạo các HTX dịch vụ duy trì, kết nối liên kết với công ty trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để mang lại hiệu quả kinh tế bền vững hơn cho bà con. Nhất là đối với các loại cây rau màu chủ lực như ớt xuất khẩu, ngô nếp, dưa chuột, cà chua, cà pháo, bí F1, ngô F1, vùng trồng rau an toàn tiêu chuẩn VietGAP...

Vụ đông 2025-2026, xã Định Tân đề ra kế hoạch trồng 540ha cây màu. Đây là vụ có giá trị thu nhập tương đối cao của bà con, do đó xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với cơ cấu cây trồng phù hợp và quản lý mã số vùng trồng. Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10 năm 2025, nên tổng diện tích sản xuất vụ đông của xã giảm, chỉ đạt 97,5% kế hoạch. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng lại lần hai gặp thời tiết thuận lợi và kịp khung thời vụ nên các loại cây trồng đều có tỷ lệ sinh trưởng tốt. Hiện xã đang trồng các loại cây giống F1 có giá trị thu nhập cao như: 5ha ngô nếp (đạt 100 triệu đồng/ha/năm); 7ha bí (đạt 300 - 320 triệu đồng/ha/năm); 4ha dưa chuột, mướp đắng (đạt 200 - 240 triệu đồng/ha). Các loại giống cây bố mẹ đều được HTX dịch vụ nông nghiệp kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ tiền giống bố mẹ cho các hộ trồng; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch thu và bao tiêu sản phẩm, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn, cải thiện đời sống rõ rệt.

Mô hình chuyên canh rau màu không chỉ giúp người dân xã Định Tân khai thác được tiềm năng sẵn có mà còn mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững trong thời gian tới. Hiện xã đang quản lý và duy trì 4 mã số vùng trồng, trong đó có 2 vùng trồng ớt xuất khẩu thuộc địa bàn thôn Duyên Hy và Đồng Tình khoảng 25ha; 1 vùng trồng lúa thuộc cánh đồng Đa Đầm, thôn Duệ Thôn với diện tích 10ha và 1 vùng sản xuất rau an toàn (chủ yếu bầu, bí F1) thuộc cánh đồng Nhà Lường thôn Tân Long với diện tích 3ha theo tiêu chuẩn VietGAP. Các vùng trồng được tổ chức sản xuất tập trung, áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác, chú trọng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Thông qua việc quản lý và khai thác hiệu quả các mã số vùng trồng, sản xuất nông nghiệp của xã từng bước ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn.

Phát triển vùng chuyên canh rau màu gắn với xây dựng mã vùng của xã Định Tân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, còn góp phần định hình hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương; mở ra cánh cửa giúp sản phẩm nông nghiệp của xã tiêu thụ dễ hơn, giúp các hộ hình thành thói quen phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Cùng với đó, sự chủ động trong quy hoạch sản xuất, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và kết nối thị trường đã giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng, vùng chuyên canh rau màu của xã Định Tân sẽ trở thành vùng phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn mạnh.

Bài và ảnh: Lê Hà